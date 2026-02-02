韓國女星李瀧揭家暴陰影！自爆身體創傷「與死亡共存」：每一步都好艱辛

四季線上／陳軒泓 報導

韓國獨立音樂人李瀧近期將攜新書《我是這樣走到這裡 I Have Lived a Life》來台宣傳，在韓國獨立音樂圈被視為「斜槓才女」的她，身兼歌手、作家、漫畫家、導演等多重身分。近年她不但頻繁受邀來台辦巡迴及參加音樂節演出，還曾擔任金音獎的評審及演出嘉賓，因此與金曲歌后鄭宜農結緣合作而成為她旗下公司的首位韓籍藝人，此次帶著新書來台，李瀧期待透過文字與音樂，與台灣讀者與樂迷展開更深層的交流與對話。

韓國「斜槓才女」李瀧發行新作，親揭原生家庭創傷（照片提供：邊走邊聽）

李瀧的新書以自身生命經驗為核心書寫，值得一提的是，書中首次披露她在成長過程中歷經家暴、精神疾病與結構性失序的家庭經驗，把姊姊離世、身體創傷、精神解離與長期與「死亡共存」的生命狀態都書寫進書裡，試圖為那些長期無法被說出的經驗，找到屬於自己辨識情緒和痛苦的方式。李瀧期盼透過這本書與大家分享生命經驗的同時，也希望讓台灣讀者更了解自己，「希望大家能一直關注我未來生活下去的樣子。」

李瀧創作新書坦言每一步都很艱辛（照片提供：邊走邊聽）

提及創作始末，李瀧透露其實早從 2019 年就開始計畫寫書，「因為我的媽媽和姊姊都是喜歡寫作的人，當初只是單純想透過家族中女性的聲音，來記錄家族的歷史。」耗時四年創作的她回憶過程，坦言因為要挖出最痛苦的回憶，還要經過消化、整合，書寫的每一步都感到艱辛，而她也感謝身邊的編輯陪伴，「他們就像我的陪跑夥伴，每一兩個月都會進行一次線上對話，一聊就是好幾個小時，與其說是在討論要寫什麼，更像是朋友間的訴苦，多虧了他們一直耐心鼓勵，我才能堅持寫下去。」

