韓國女神華莎火辣現身！新北跨年大秀事業線震撼全場

新北市跨年晚會昨日在淡水盛大舉行，韓國人氣女星HWASA華莎作為重量級嘉賓登台演出，成為全場焦點。華莎以一襲黑色連身細肩帶小禮服亮相舞台，大方展現傲人身材曲線，修長美腿在舞台燈光照射下格外吸睛，性感造型立即引發現場觀眾熱烈歡呼。

華莎首先演唱個人代表作《Chili》，充滿爆發力的歌聲配合專業舞蹈動作，將現場氣氛推向高潮。演出結束後，她展現親民一面，主動關心台下粉絲的狀況。面對寒冷的跨年夜，華莎用韓文詢問觀眾是否感到寒冷，隨後表示自己原本也覺得有些冷，但看到熱情的台灣粉絲後，內心充滿溫暖，並反省自己不應該覺得冷。

廣告 廣告

值得一提的是，華莎特別以中文向現場歌迷表達感謝。她真誠地說道，每次來到台灣都受到熱烈歡迎，讓她有回家的感覺。這番真摯告白讓現場粉絲相當感動，尖叫聲與掌聲不斷。

本次新北跨年晚會透過多元平台進行直播，包括新北市文化局YouTube頻道、東森新聞Facebook專頁及YouTube頻道等網路平台，電視部分則由東森綜合台及MOD寰宇綜合台同步轉播，讓無法親臨現場的民眾也能共同參與這場跨年盛會。

華莎此次來台演出再次展現她在亞洲地區的高人氣，她獨特的個人魅力與專業的舞台表現，為2024年的最後一天畫下完美句點，也為新北跨年晚會增添國際級的精彩演出。

更多品觀點報導

國泰金跨年光雕點亮101 傳遞2026年幸福祝願

凍！最強冷氣團元旦報到低溫探９度「恐變寒流」

