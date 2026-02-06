韓國妹愛上台灣「神級手搖飲」 連喝3天都不膩

台灣人愛喝飲料，大街小巷隨處可見手搖飲店，也吸引外國觀光客朝聖。南韓部落客宋彩日前於社群分享，在台灣發現一款超好喝的飲料，就是一沐日的「黃金蕎麥奶茶加草仔粿」，連喝3天都不覺得膩，讚嘆「絕對是在韓國喝不到的飲料」。

宋彩日前在社群平台「X」發文分享，最近在台灣發現一款超好喝的飲料，是在連鎖飲料店一沐日購買，她點了「黃金蕎麥奶茶加草仔粿」，沒想到一喝就驚豔不已。

宋彩形容，這杯飲料的茶香濃郁，且和蕎麥搭配得相當完美，喝起來不會太厚重，咬下草仔粿後，嘴裡馬上散發出淡淡的甜味，巧妙平衡了整杯飲料的口感，讓她忍不住讚嘆「絕對是在韓國喝不到的飲料」。

宋彩也在Threads貼出在台灣旅遊的照片，只見她把手搖飲放在包包裡，許多網友紛紛留言，「蕎麥奶茶真的真的很好喝」、「一沐日真的很好喝，懂喝」、「我也喜歡一沐日的蕎麥鮮奶茶＋草仔粿，熱的一分糖，天氣冷的時候很愛喝」、「蕎麥茶加粉粿或雙粉都超讚」。

也有老饕建議宋彩，「下次買一沐日可以點『荔枝烏龍＋粉粿』，一分糖去冰，超級好喝」、「台灣還有非常多飲料店等著妳喝，保證喝不完。」

