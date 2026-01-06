韓國嬰幼兒海苔驚爆重金屬超標53倍！醫：恐智力受損、骨骼病變

《鏡週刊》日前將市面上7款含有韓國海苔原料的嬰幼兒食品送交SGS檢驗，結果顯示全部產品重金屬含量皆超過法規標準，其中一款產品的鎘含量檢測數值更高出容許值約53.5倍，情況引發各界高度關注。

小兒科醫師巫漢盟表示，兒童對重金屬的吸收率遠高於成人，且神經系統尚未發育完全，若攝取過量的鉛或鎘，對健康的影響將非常深遠。鉛中毒初期通常沒有明顯症狀，當家長察覺異常時，往往已對大腦造成不可逆的傷害。而鎘在人體內的半衰期可達20至30年，主要傷害腎臟與骨骼。

根據巫漢盟醫師說明，鉛過量將對神經與行為發育造成最顯著的影響，即使是低濃度暴露也可能導致IQ下降、學習障礙，出現過動、注意力不集中、容易激動易怒等行為異常。生理症狀則包括陣發性腹痛、噁心嘔吐、嚴重便祕，以及影響血紅素合成導致貧血。鉛會替代鈣質儲存在骨骼中，可能導致生長遲緩。若短期大量攝取，可能引發鉛腦症，出現抽搐、意識混亂、昏迷甚至死亡。

鎘過量則主要攻擊腎臟，會破壞腎小管導致蛋白尿，長期累積可能演變為慢性腎臟病。在骨骼方面，鎘會干擾鈣質吸收，導致骨質疏鬆、軟骨症，嚴重時會發生痛痛病，骨頭極易骨折並產生劇烈疼痛，同時影響孩子身高的正常發育。

台北市消保官已呼籲各銷售平台先將相關產品預防性下架。依消費者保護法規定，業者於提供商品時應確保符合當時科技或專業水準可合理期待的安全性。在衛生局正式公布檢驗結果前，相關銷售通路及平台應主動採取預防性下架措施。

涉事產品「芽米寶貝100%純橄欖油海苔」業者今早發出致歉聲明，表示海苔非直覺性副食品，以致重金屬未額外進行檢驗而有疏忽，向顧客致歉並提供退款服務。「韓爸田園日記嚴選初收孩苔」也已第一時間全面下架並暫停販售，開放2025年至2026年1月6日期間購買的消費者無條件退貨退款。

巫漢盟醫師提醒家長，若孩子出現相關症狀，建議立即帶往醫院檢查。平時幫孩子準備食物時應注意均衡，食材種類也應定期更換，以避開食安危害。消保官也提醒消費者，在檢驗結果確定前應停止食用爭議商品，並妥善保留發票及商品實體。

