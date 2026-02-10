韓國官員建議引進越南等國女性提高生育率，引發眾怒

韓國是世界上出生率最低的國家。 [Bloomberg via Getty Images]

一名韓國官員建議從越南或斯里蘭卡「引進年輕女性」以提高生育率，導致他被開除黨籍。

上週，韓國南部珍島郡（Jindo County）郡守金希洙（Kim Hee-soo）在一次市政會議上表示，可以將這些女性嫁給「農村地區的年輕男子」。

韓國正面臨全球最低的生育率，其5000萬人口可能在60年內減少一半。這項建議引發了廣泛關注。

金希洙的這番言論透過電視播出後，立即引發了強烈不滿，越南方面提出外交抗議，隨後在韓國引發了持續數日的公眾憤怒，最終導致他被開除出執政黨共同民主黨。

金希洙在市政會議後第二天試圖透過道歉來平息眾怒，但似乎並未成功。

這次市政會議旨在討論珍島郡所在省份與附近城市合併的可能性——人口萎縮地區出於行政管理方面的考慮會考慮合併事宜。

根據當地媒體報道，金希洙表示，他的言論意在強調農村地區的人口問題，但也承認自己使用的措辭「不恰當」。

根據當地媒體報道，全羅南道也就金希洙的「不當言論」正式道歉，稱其「給越南人民和婦女造成了深深的傷害」。

越南駐首爾大使館譴責了金希洙的言論，並在臉書上發表聲明稱，他的言論「不僅僅是表達方式的問題，而是關乎價值觀以及對移民婦女和少數族裔的態度」。

斯里蘭卡當局尚未就此事公開置評。

韓國民主黨發言人週一告訴記者，該黨最高委員會已一致投票決定開除金希洙黨籍。

同時還有報道稱，婦女和移民權益活動人士計劃於週二在珍島郡政府門前舉行集會，抗議金希洙的言論。