韓國客「傘架」插飲料杯！ 領隊曝：韓店家都有置杯架

生活智慧王？商家會在店門口外放雨傘架。卻有人發現，怎麼韓國人把傘架當成杯架。不少人笑說，一個雨傘架各自表述，還說是台韓最有趣的文化差異。經常帶團去韓國的領隊則說，在韓國，的確店家都會放置置杯架，對韓國人來說把飲料放置杯架，是很自然的習慣。

外頭滴答滴答下著雨，店家就怕你還沒帶錢來，就先把水帶來，多半都會準備傘架。對大家來說，一看到這就知道，這當然就是傘架，不過很多外國人會把它當成是置杯架。

韓國線領隊組長少谷：「那這對韓國人來講，已經是很自然的一個習慣，就是說我今天手上有飲料東西的話，你要去逛人家的店家，他是會放在門口的杯架，尤其是你到OUTLET的時候，你會發現幾乎每一個店家在他的店裡面呢，都會有一個放置。」

領隊曝光在韓國店家門口外都能常見這種置杯架，然而會有這習慣，與當地韓國人的文化有關連。

韓國線領隊組長少谷：「（在韓國）你就飲料店來講，你（多半）還是必須要有一個店面，讓他們可以坐下來，那這樣子對他們來講，是比較體面的。」

但其實不只是韓國客會把傘架當杯架，傳出歐美客還會把傘架當「餐桌用」，真的是這樣嗎？《EBC 東森新聞》實際走趟西門町。

平日上午湧現觀光客，人手一杯飲料，但走過路過，經過這傘架，仍然不見觀光客放飲料杯或放食物，網路上引發討論，不少人說這是台韓最有趣的文化之一，也有人歪樓說，一個雨傘架各自表述，大喊原來可以這樣使用。

傘架變杯架，有人覺得怪，也有人說不奇怪，只是這一架多用，從放雨傘變放飲料，畫面曝光也意外引發討論。

