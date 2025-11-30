韓國室內高爾夫模擬器台灣總代理 Impact Vision 新時代的國際領導品牌

圖▲Impact Vision與易達全球旗下品牌GOLF LAB攜手合作，於台北設立首間示範球館。曹榮軒總監（左）、金暎雄會長（中）、TPGA現役職業選手鄧宇皓（右）合影。(圖/易達全球提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

《Impact Vision》作為推動高爾夫普及化的關鍵力量，不僅在日本創下銷售佳績，穩坐市場龍頭，更在韓國「社區型高爾夫模擬器」領域中，成為安裝量與銷售量的第一品牌。至今已成功拓展至全球22國，擁有超過700個安裝據點、3,000台設備的實績，並於韓國超過150個社區住宅完成高品質建置。2025年，Impact Vision更與易達全球旗下品牌GOLF LAB攜手合作，於台北設立首間示範球館。憑藉頂尖技術實力與豐富營運經驗，Impact Vision持續以「合理價格 × 專業性能」的核心主張，重塑台灣室內高爾夫新風貌。專業室內高爾夫模擬器。

Impact Vision打造出從高爾夫初學者到職業選手都能滿意的全方位模擬系統，其主要特色包括：

真實FULL HD高畫質球場再現：內建超過100座國際級球場。

五大比賽模式：比桿賽、比洞賽、Skins、Foursome、店內賽事。

AI揮桿教練系統：智慧分析個人揮桿動作並提供自動化教學回饋。

Impact Vision App：可儲存揮桿影片與擊球數據，使用者可隨時透過手機檢視、分析與分享。

圖▲易達全球將韓國頂尖室內高爾夫模擬器《Impact Vision》，引入台灣市場。(圖/易達全球提供)

易達全球：將韓國頂尖室內高爾夫模擬器引入台灣的總代理

易達全球有限公司自成立以來，便精準鎖定「將頂尖運動科技引入日常生活」的企業願景。在台灣高爾夫運動逐漸從商務、高端走向普及化與大眾化的趨勢中，公司洞悉到室內高爾夫模擬器的巨大潛力。

公司發展歷程可分為三個關鍵階段：

一、創立與佈局期：公司初期致力於市場研究與國際接軌，經過嚴格評比，成功與Impact Vision等全球頂尖室內高爾夫模擬器製造商簽訂總代理協議。此階段重點在建立專業技術團隊與銷售服務體系，並在北部設立首間旗艦展示中心 – GOLF LAB 智揮高爾夫，積極規劃展店及加盟合作，以真實體驗吸引首批企業客戶與頂級玩家。

二、成長與深耕期：憑藉頂級產品的卓越性能與專業售後服務，易達全球迅速在業界建立起「高端、精準、可靠」的口碑。客戶群從個人愛好者擴展到高爾夫球俱樂部、企業會館、星級飯店及學校培訓單位。透過持續參與運動展覽、舉辦試打會，公司不僅銷售產品，更致力推廣高爾夫文化，降低這項運動的入門門檻。

三、擴張與創新期：隨著市場接受度提高，易達全球開始在台灣主要城市建立服務據點，並導入完整教育訓練系統，確保每位客戶都能獲得最佳使用體驗。公司不僅販售硬體，更提供從空間規劃、系統安裝到後續軟體更新的「一站式解決方案」，奠定市場領導地位。

Impact Vision台灣總代理以韓國的成功經驗為基礎，致力推動台灣室內高爾夫的普及化與產業活性化。總代理代表金暎雄先生（Hero Kim）具備多元背景與專業：室內設計學科出身並具建設公司實務經驗、取得經營管理碩士學位專精企業經營與行銷策略，同時擁有USGTF、TPI高爾夫教練資格，具備專業教學實戰能力。以這些經驗為基礎，台灣總代理提供從設計、安裝、營運、行銷到教學的一站式解決方案，協助創業者與高爾夫愛好者打造完整的模擬高爾夫空間與商業模式。

圖▲易達全球將帶動頂級高爾夫體驗，深入台灣每一個角落。(圖/易達全球提供)

Heradiya短桿訓練設備：台灣獨家總代理

短桿（推桿與切桿）是高爾夫中最關鍵卻最難練習的部分。作為Heradiya韓國原裝高爾夫模擬器的台灣獨家總代理，易達全球引進這款全球市場一機難求的夢幻逸品。Heradiya短桿訓練設備讓玩家無論在家中或辦公室，只要接上電源即可輕鬆展開高效練習。其先進技術打造的沉浸式室內高爾夫體驗，讓使用者無懼風雨，隨時精準鍛鍊短桿與推桿技術。

未來願景：打造全台高爾夫生活生態系

展望未來，易達全球有限公司的戰略目標明確：「拓展連鎖加盟體系，讓頂級高爾夫體驗深入台灣每一個角落」。Impact Vision與易達全球有限公司不僅是頂級室內高爾夫模擬器的供應商，更是推動台灣高爾夫運動普及化的先行者。透過無可挑剔的產品力與專業服務，公司已打下堅實基礎。未來，透過連鎖加盟的拓展策略，將能匯集更多有志之士的資源與創意，共同打造龐大且充滿活力的「室內高爾夫生活生態系」，讓每一位台灣民眾都能輕鬆接觸並享受這項美好的運動，引領台灣室內高爾夫市場邁向新時代。

易達全球有限公司電話: 02-28740656，地址: 台北市士林區天母西路3之8號

Impact Vision官網：http://impactvision.com.tw/

Golf Lab官網：https://golflab.com.tw/

官方LINE：https://lin.ee/65vV6R9

IG:https://www.instagram.com/impactvision_tw?igsh=MXZjajBoZmlkZjd6NQ%3D%3D&utm_source=qr