韓國富川卡車暴衝事故添2死 高齡駕駛問題受關注

（中央社首爾19日綜合外電報導）韓國京畿道富川市日前發生卡車在市場內衝撞行人事故，重傷的20多歲男性與80多歲女性分別於昨天與今天上午不治身亡，近期韓國發生多起高齡駕駛暴衝事故，再度引起相關討論。

韓國京畿道富川市的67歲的卡車司機A某，13日在市場駕駛車輛衝撞行人，當時造成2人死亡、多人受傷。

韓聯社今天報導，根據警方消息，在富川卡車事故中重傷的20多歲男性與80多歲女性分別於昨日與今日上午不治身亡，這起事故的死亡人數已增至4人，包含當天死亡的60多歲與70多歲女性。

調查結果顯示，A某駕駛的貨車在事故前先後退1至2公尺，隨後暴衝約132公尺，連續撞上行人與市場攤位。警方計畫於本週內，依「交通事故處理特例法」致死嫌疑，將A某移送檢方。

報導指出，仁川昨天也發生類似事故，70多歲男性B某駕駛小客車暴衝上人行道，導致一名30多歲母親與其2歲女兒受重傷。目前母親仍未恢復意識，女童則從加護病房轉至一般病房。

B某承認，當時是在繳停車費時，腳不小心瞬間離開煞車後誤踩油門。報導指出，富川與仁川車禍的肇事駕駛皆為高齡駕駛，且2起事故都是誤踩油門而造成，要求制定相關對策的聲音日漸高漲。

根據根據三星火災交通安全文化研究所分析，在2019年至去年誤踩油門事故中，39.1%的誤踩事故肇事者為61歲以上，65歲以上更占整體25.7%。

雖然在去年造成9死的「首爾市政府站逆向事件」後，施行了高齡駕駛人「自願繳回駕照」等方案，但因參與度不高而效果有限；限制高齡夜間駕駛或高速公路駕駛等制度，仍停留在相關機關研議階段。

韓國汽車移動安全學會的專門委員金容元（音譯）表示，應加快引入日本使用的「車輛急加速防止裝置」，並優先補助高齡駕駛等交通弱勢族群，並強化安全駕駛的認證程序。（編譯：楊啟芳）1141119