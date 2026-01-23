韓國實境秀落腳屏東周春米探班 金鐘國吃播連喊好吃 7

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／屏東報導

韓國超人氣實境節目《生存王2》日前首度跨海來台取景拍攝，製作團隊選定屏東大鵬灣的天然景色作為重要拍攝場域之一。屏東縣長周春米今（23）日前往片場探班，特別準備「屏東特色美食應援餐車」為劇組加油打氣，韓國知名藝人金鐘國在縣長介紹下品嚐萬巒豬腳、東港旗魚黑輪、雙糕潤、高樹蜜棗、林邊蓮霧等在地美食，不時大喊「馬西搜唷」，現場氣氛輕鬆熱絡。

周春米一到場便以韓語向劇組親切問候，並邀請金鐘國品嚐東港特色「飯湯」。金鐘國笑說，東港飯湯是把湯加進飯裡，而韓國人習慣把整碗飯倒進湯中，兩種吃法的差異讓他直呼有趣，也為現場增添不少笑聲。

周春米表示，去年6月曾率領屏東觀光代表團赴韓國全羅南道木浦市參加台韓觀光交流會議，對韓國留下深刻印象，今年相關交流活動也將移師屏東舉辦。她期盼透過《生存王2》的國際曝光，讓更多海外觀眾看見台灣最南端兼具野性與溫度的真實風貌，進一步認識屏東、走進屏東。

屏東縣府團隊也準備巧克力、咖啡、果乾、紅豆蛋捲、黑豆與蜂蜜等在地伴手禮致贈金鐘國，象徵屏東滿滿的心意。周春米更幽默表示，平時有追韓劇、對韓文略懂一二，未來若有機會再訪韓國，希望能在首爾與金鐘國再度相見，為台韓觀光交流再添話題。

製作團隊指出，屏東山海並存的自然環境極具挑戰性，十分符合節目強調的「生存精神」，拍攝期間感受到在地美食與人情味的支持，也讓團隊對屏東留下深刻且溫暖的印象。

屏東縣政府交通旅遊處表示，《生存王2》結合屏東自然景觀與日常風景，將南國大地的野性魅力與人文溫度透過影像呈現，有助提升屏東在國際旅遊市場的能見度。節目預計自明（115）年3月下旬起於韓國朝鮮TV首播，並同步在Netflix（韓國）上線，4月於三立電視台播出，期盼透過國際平台傳播力，吸引更多國際旅客實地走訪、深度體驗屏東。

照片來源：屏東縣政府

