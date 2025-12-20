韓國將立百病毒感染症列為第一級傳染病 全球防疫拉警報

立百病毒具高致死率與人畜共通傳播風險，全球需以邊境管控與臨床警覺強化防疫，並加速疫苗與治療研發以防止跨國疫情擴散。

作者/林招煌





韓國將立百病毒感染症列為第一級傳染病，並要求自印度與孟加拉入境者完成健康申報。立百病毒致死率高、可經果蝠、中間宿主與人傳人傳播，病程可導致急性腦炎。全球尚無疫苗，南亞旅遊者需提高警覺並注意防疫措施。



韓國疾病管理廳（KDCA）於 2025 年 9 月 8 日正式宣布，將「立百病毒感染症」（Nipah Virus Infection）納入第一級傳染病管理，並要求所有自印度與孟加拉入境的旅客完成健康申報。這是自 2020 年韓國修訂《傳染病預防及管理法》以來，首次新增第一級傳染病，顯示韓國對該病毒的高度戒備。

立百病毒：高致死率的人畜共通傳染病

立百病毒（Nipah virus）屬於副黏液病毒科（Paramyxoviridae）亨尼帕病毒屬（Henipavirus），為單股 RNA 病毒。1998 年於馬來西亞首次爆發疫情，與豬隻飼養場高度相關，導致超過 100 人死亡。此後，印度、孟加拉等國家陸續出現散發疫情。





根據世界衛生組織（WHO）資料，立百病毒致死率介於 40％ 至 75％，依疫情應變與醫療資源而有差異。主要傳播途徑包括：

動物傳人：果蝠（Pteropus spp.）為主要自然宿主，可透過唾液、尿液污染水果或飼料，再經由豬等中間宿主傳人。

人傳人：近距離接觸患者分泌物、體液，或醫療院所內感染。

食物傳播：飲用遭果蝠污染的椰棗汁等食品也可能引發群聚感染。

潛伏期約 4 至 14 天，初期症狀類似流感（發燒、頭痛、肌肉酸痛），嚴重時可出現急性腦炎、意識障礙、抽搐，甚至昏迷與死亡。

韓國防疫措施：從邊境開始

KDCA 表示，自即日起，所有來自印度及孟加拉的入境旅客，不分國籍，必須透過 Q-CODE 檢疫系統或健康狀態問卷申報，若有發燒、頭痛等疑似症狀，需立即通報並接受隔離、流行病學調查與接觸者追蹤。韓國此舉被視為前瞻性的防疫措施，防止病毒輸入社區。KDCA 同時提醒醫療院所提高警覺，若發現疑似病例，必須即時通報，以便啟動隔離及治療流程。

國際研究與疫苗進展

立百病毒目前尚無專屬疫苗或抗病毒藥物治療。現有治療以支持性療法為主，包括呼吸支持、降低顱內壓與防止繼發感染。近年來國際上已展開疫苗與單株抗體研究。根據《Lancet Infectious Diseases》2023 年報導，使用重組疫苗（基於 Hendra virus G glycoprotein）於動物實驗中展現保護效果，並已進入早期臨床試驗。此外，核苷類抗病毒藥物（如 remdesivir）在動物模型顯示部分療效，但仍需更多臨床數據佐證。

專家提醒：臨床醫師與旅客皆需警覺

台灣感染症專科醫師提醒，雖然目前台灣尚未出現立百病毒病例，但醫療院所需提高跨國疫情的敏感度，尤其是針對有印度、孟加拉旅遊史的發燒、腦炎患者，應考慮立百病毒的可能性並及早通報。





一般民眾若計畫前往南亞地區，建議：

避免食用未經煮沸的椰棗汁與可能遭污染的水果

避免接觸蝙蝠、豬等動物

注意個人衛生，勤洗手、戴口罩

返國後若出現發燒、頭痛、神經症狀，應立即就醫並告知旅遊史





