韓國將迎嚴寒 元旦部分地區最低溫跌至攝氏零下16度

（中央社首爾31日綜合外電報導）韓聯社報導，2026年新年伊始，韓國將迎來嚴寒考驗。韓國氣象廳預報顯示，元旦全國大分地區以晴天為主，但晨間氣溫大幅走低，多地跌破攝氏零下10度，其中京畿道內陸、江原道內陸及山區、慶尚北道部分區域最低溫可能降至攝氏零下15度左右。

具體來看，1日全國晨間最低氣溫在攝氏零下16度至攝氏零下4度間，白天最高氣溫為攝氏零下7度至攝氏3度間。

主要城市中，首爾最低溫攝氏零下11度，最高溫零下4度；仁川最低溫零下11度、最高溫零下5度；釜山最低溫零下4度、最高溫2度。

目前，首都圈、江原道內陸及山區、忠清北道與忠清南道內陸部分地區、慶尚北道內陸、全羅北道東部已發佈寒流警報，其餘地區不排除進一步發佈預警或升級至紅色預警的可能。

氣象部門預計，這波寒流將於2日早晨達到巔峰。2日晨間最低氣溫將進一步下探至零下17度至零下4度，白天最高氣溫回升至零下6度至4度。

降雨方面，全羅道西海岸及全羅北道南部內陸從1日夜間起將出現降雪。忠清南道西海岸、全羅北道西海岸及南部內陸、全羅南道西部、濟州道則將迎來降雪或降雨天氣。

相較之下，東部地區天氣將持續乾燥，江原道東海岸及山區、大邱市、慶尚北道東海岸及東北山區、釜山市、蔚山市、慶尚南道部分地區、全羅南道等地已發佈乾旱預警。（編譯：陳政一）1141231