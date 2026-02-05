韓國尋求與中國加強關鍵礦產供應鏈合作

（德國之聲中文網）韓國產業通商部周四（2月5日）表示，韓國正尋求與中國在關鍵礦產供應鏈方面加強合作。首爾方面公布了確保尖端技術所需稀土穩定供應的計劃。

而就在本周，韓國剛剛加入一個由美國主導的關鍵礦產貿易集團。該集團由韓國的盟友和伙伴組成，旨在防止在對先進制造業具有戰略意義的關鍵材料上過度依賴中國。

產業通商部表示，將與中國政府部門設立熱線和聯合委員會，以幫助韓國企業更快、更可靠地進口中國礦產原料。

該部門在一份聲明中表示，當局將指定17種對國家安全至關重要的礦產，並加強對其供應的監測和分析，以防止出現意外短缺。韓國擁有眾多領先的半導體、電動汽車電池和石化公司，但該國缺乏完整的稀土供應鏈。

為實現采購多元化，首爾還將與其他國家開展合作，包括美國、越南和老撾。政府計劃撥款2500億韓元（約合1.7235億美元）的公共資金，支持韓國本土企業開發海外礦產。

去年10月，北京加強了對稀土的出口管控，包括對半導體行業用戶進行更嚴格的審查。當時，韓國產業通商部表示，中國對稀土的壟斷加劇了全球供應鏈的不穩定性。

就在本周三，韓國成為美國主導的關鍵礦產貿易機制——資源地緣戰略參與論壇（FORGE）的輪值主席國，任期至今年6月。該論壇由華盛頓推出，旨在保護供應鏈不被任何一個國家用作地緣政治籌碼。

韓聯社報道，韓國外交部長官趙顯4日在美國華盛頓出席由美方主辦的“關鍵礦產部長級會議”。包括七國集團（G7）在內，共有在采礦、冶煉、中間產品及最終產品制造等供應鏈全周期開展合作的56個國家和地區代表與會。

在去年北京通過限制出口來鞏固其在關鍵礦產領域的主導地位後，盡管美國積極尋求確保關鍵礦產供應的途徑，但韓國則采取了更為外交的方式與中國溝通，以保障其制造業關鍵原材料供應的穩定性。

作者: 德才