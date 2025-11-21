韓國工藝大賽獲獎！ 王凱鶴竹藝展探索生命議題
〔記者張協昇／南投報導〕南投縣文化局竹藝博物館駐館竹藝家王凱鶴，榮獲今年韓國清州國際工藝大賽榮譽獎，目前正在竹藝博物館舉辦《竹見新境-現代竹藝造型探塑》竹藝展，他擅長以竹材延展哲思，將竹的柔韌與堅毅轉化為藝術的語言，透過創作探索生命、自然與存在的議題，呼應永續理念，值得細細品賞。
王凱鶴自2013年起投入竹工藝創作，透過彎曲、編織與結構轉化，發展出兼具傳統底蘊與當代精神的獨特風格，創作核心理念主要探索生命、自然與存在議題，作品屢獲台灣工藝競賽、台灣美術新貌獎及國際大賽肯定。
南投縣文化局指出，王凱鶴此次展覽，呈現多年來對竹材、形式與當代意涵的持續探索，展出作品分為3大部分，首先是駐館期間全新創作《焱》，以竹材雕塑出火焰般的流動意象，象徵生命的燃燒與能量的綻放；其次，觀賞者能一覽其歷年榮獲竹藝博物館竹藝產品開發競賽得獎代表作，如《天人合椅》、《月光森林》、《童年滋味》等，見證10餘年間的創作軌跡與工藝精進；最後則展出近年獲國內外肯定的重要作品，包括《共生之思》、《洪荒地起》、《異視界．真世界》等，展現竹材在當代語境下的多重詮釋與創新可能。
文化局強調，此次展覽也是一場藝術家與觀者之間的深層對話，透過作品的光影、線條與質感，觀眾將感受到竹在傳統工藝與現代藝術之間的跨越與延伸，並體會其中蘊含的生命力與哲理，展期將至12月3日。
