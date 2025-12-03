韓國帥兵Threads自拍照遭台女洗版 看翻譯嚇到求饒：我說錯什麼了

Threads推出後旋即成為年輕族群最喜愛的社群平台。（示意圖：shutterstock／達志）

Meta旗下的Threads因為演算法關係，加上廣告少，推出後深受許多年輕人喜愛，熱烈在平台上互動。近日一名韓國軍人穿著軍裝自拍，未料上傳後竟超過250萬人觀看，4000多則留言幾乎都是台灣女網友，甚至留言「抵達戰場」，嚇得他詢問自己說錯什麼了，若有不妥可以刪文，引起兩極看法。

一名韓國男網友臉龐俊俏，眉清目秀，身穿軍服在車內自拍，上傳到Threads上後，數千名台灣女網友紛紛留下中文留言，其中有人留言台灣流行用語「抵達戰場」、「佔領留言區」，該名韓國男網友疑似因為用翻譯查看後，誤以為自己冒犯到台灣人，連續留言兩篇：「請問我的PO文有問題冒犯到台灣人嗎？」、「如果觸碰到社會問題，請告訴我，我會刪除文章」。

不少台灣網友紛紛留言：「笑死，韓國軍人自拍，台灣人留抵達戰場嚇到人家，台灣人完全不甩PO文的人是哪國人，都各種留中文，絲毫沒打算在意別人的意思」、「台灣人留言留到讓版主以為自己做錯事要刪文，有點好笑」、「台灣人是什麼社交恐怖份子嗎」、「你沒做錯事，唯一錯的就是長太帥」、「真的覺得台灣人團結的很可愛」、「台灣人就很像突然集體衝進人家客廳，然後自顧自的打開電視坐下來聊天，還順手拿瓜子起來嗑，屋主一臉懵逼」、「問了AI，韓文翻譯就是『完成集結，台灣軍隊即將抵達戰場』，難怪人家嚇到」、「台灣人來簽到了，姊妹們」、「留中文就是要讓台灣人來看啊」、「滑超久看不到任何一則韓國人留言」、「台灣人真的把threads當自家廚房在逛XD」。

但也有另一派網友認為此風不可長：「我只覺得很丟臉」、「已經造成別人困擾就不是熱情，而是騷擾」、「如果人家有提到台灣或放相同的圖我覺得無所謂，但這樣根本就是騷擾」、「真心覺得這個台灣人入侵系列太OVER了」、「智障行為當有趣，丟臉死」、「現在一堆想漲粉的韓國人都故意tag台灣，然後台女就真的傻傻貼上去留言...」、「你阻止還會被罵說不愛台灣，不想讓台灣站上世界」、「台灣人什麼時候可以停止在外國人的串文底下自以為幽默」、「要跟人家交流至少也留韓文，留一堆什麼抵達戰場、佔領這種只有自己知道的梗真的很尷尬」、「不是不能回，是別一直無腦留什麼台灣人快來佔領，在人家眼裡就是一群說著中文的怪咖」、「甚至人家特地翻譯中文對話，還被要求要用繁體字別用簡體字...」。

幸虧經過解釋後，該名韓國男網友終於理解並非真的要開戰，留言「感謝大家的喜愛」。

