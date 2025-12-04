韓國帥軍人Threads爆紅！留言區被刷爆 他嚇傻：冒犯到台灣人嗎？

一名韓國軍人因長相俊俏，在Threads上傳軍裝自拍照後意外爆紅，觀看次數突破255萬。大批台灣網友湧入留言區，使用「抵達戰場」、「佔領留言區」等流行用語，讓這位軍人透過翻譯後誤以為冒犯台灣人，還詢問是否需要刪文，這一舉動再度萌翻網友們。

韓國軍人發自拍，結果帥到大批台灣網友湧入留言。（圖／翻攝自Threads，下同）

這名軍人近日在Threads分享兩張車內自拍照，照片中他身穿韓版軍裝，留著韓系髮型，清秀的長相搭配軍裝獨特版型，讓帥度倍增。照片曝光後迅速在台灣網路圈瘋傳，留言區幾乎被數千名台灣網友「攻佔」，紛紛用中文留下「抵達戰場」、「占領留言區」等台灣流行語。

由於讚數突然暴增且留言充斥著「戰場」、「佔領」等字眼，該軍人使用翻譯工具查看後相當緊張。他在留言區接連發問，擔心自己的貼文是否涉及社會敏感問題，表示「請問我的PO文有問題冒犯到台灣人嗎？」、「如果有任何問題，我會刪除貼文，請再告訴我」。

不少台灣網友見狀後趕緊解釋，留言「沒事沒事，你很帥，抵達戰場等於叫大家聚集來這裡歡樂」、「只是一群看到小鮮肉瘋掉的台灣人」、「你太帥了！讓台灣女生成群的來留言」、「你沒做錯事，唯一錯的就是長太帥」。

有網友幽默形容這次事件，「台灣人就很像突然集體衝進人家客廳，然後自顧自的打開電視坐下來聊天，還順手拿瓜子起來嗑，屋主一臉懵逼」、「韓國軍人自拍，台灣人留抵達戰場嚇到人家，太好笑了！」、「台灣人真的把Threads當自家廚房在逛」。幸好這名帥氣軍人在了解台灣網友留言的幽默背景後消除了誤會，並對大家的喜愛表示感謝。

