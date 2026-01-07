韓國平澤市長簽友好備忘錄 讚盧秀燕知名度高

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中市長盧秀燕今天與來訪的韓國京畿道平澤市長鄭長善，簽署友好交流備忘錄，盼深化兩市經貿、科技、教育、文化及觀光領域交流。鄭長善並表示，盧秀燕在韓國知名度非常高。

鄭長善率團訪台中市政府，他與盧秀燕代表雙方城市，簽署友好交流備忘錄，盼深化兩市各領域交流。盧秀燕致贈湖心亭8吋漆盤與手採梨山茶，鄭長善則回贈與南韓總統李在明贈送美國總統川普的同款鋼筆。

盧秀燕表示，台中是台灣第2大城，為全台工業及科技最強大的城市之一，擁有精密機械及中科產業聚落，不僅是台積電最重要的研發生產戰略基地，全台最大外資美商美光（Micron）在台最大投資布局核心也在台中。

盧秀燕說，平澤市是韓國半導體、汽車與物流重鎮，兩市同為交通樞紐與「科技心臟」，在人文地理與產業結構上契合度極高，此次簽署盼進一步共創永續發展。

鄭長善說，這是他首次到台中，對這座城市的景觀與整潔留下深刻印象，甚至覺得「台中似乎比台灣的首都更美、更乾淨」。他並透露，盧秀燕在韓國知名度非常高，可說是最有名的台灣市長，感佩盧秀燕照顧市民就像媽媽一樣，對市民伸以溫暖的雙手，提供無微不至的照顧。

台中市秘書處長謝佳蓁說明，台中市與韓國交流密切，共締結忠清北道忠州市1個姊妹市，以及全羅南道光陽市、慶尚南道昌原市2個友好城市，未來將持續努力推動城市外交工作，讓台中接軌國際。（編輯：吳素柔）1150107