韓國平澤市長致贈盧秀燕「川普總統同款鋼筆」盛讚台中 盼深化兩市交流共創發展

▲鄭市長親贈盧市長「川普總統同款鋼筆」，寓意深刻，展現雙方城市友好情誼。

韓國京畿道平澤市長鄭長善從韓國遠道而來，今（7）日到訪台中拜會市長盧秀燕，雙方簽署友好交流備忘錄，盼深化兩市經貿、科技、教育、文化及觀光領域交流。鄭市長個人首次到訪台中，盛讚城市美麗景觀與整潔環境讓他印象深刻，更透露盧市長是韓國知名度最高的台灣市長，感佩她照顧市民就像媽媽一樣無微不至。盧市長也肯定鄭市長領導有方，強調此次簽署象徵台韓兩座科技重鎮開啟對話、共創共榮。

今日簽署儀式上，雙方互動十分熱絡，會後互贈紀念品時，盧秀燕市長特選代表台中文化的「湖心亭8吋漆盤」與「手採梨山茶」致贈鄭市長，適逢中台灣燈會即將舉辦，盧秀燕市長也特別致贈超萌的「姆明(Moomin)」小提燈，讓韓國貴賓相當驚喜；鄭市長則回贈特別手工訂製、刻上盧市長名字的木製鋼筆禮盒；鄭市長特別強調，這支鋼筆與南韓總統李在明去年8月贈送給美國川普總統的鋼筆同款，當時更引爆一連串的「鋼筆外交」熱潮，並請盧市長以此筆簽署象徵雙方友好交流備忘錄，寓意深刻，象徵台中市與平澤市非凡的城市外交情誼。

平澤市長鄭長善表示，這是他首次來訪台中，便對這座城市的景觀與整潔留下深刻印象，甚至覺得「台中似乎比台灣的首都更美、更乾淨」；他更表示，盧市長在韓國知名度非常高，可說是最有名的台灣市長，感佩盧市長照顧市民就像媽媽一樣，對市民伸以溫暖的雙手提供無微不至的照顧。

秘書處長謝佳蓁說明，市府積極推動城市外交及國際交流，盧市長上任以來，已締結姊妹市29個、友好城市及觀光友好城市14個，分布在14個國家，43個城市。台中市與韓國交流也很密切，共締結忠清北道忠州市1個姊妹市及全羅南道光陽市、慶尚南道昌原市2個友好城市，未來將持續努力推動城市外交工作，讓台中接軌國際。