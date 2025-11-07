韓國年度爛劇榜出爐！全智賢、李炳憲全都上榜 網嘆：天王天后也救不了

娛樂中心／綜合報導

《TWELVE》集結大咖主演馬東石、朴炯植、徐仁國、成東鎰、李主儐、高圭必、康美那、成愉頻、安芝惠、雷嘉汭等人。（圖／Disney+提供）

韓國演藝圈每年都會票選「年度爛劇榜」，由超過110名業界人士投票，結果近期正式出爐。今年「最雷韓劇」由馬東錫和徐仁國主演的《TWELVE》十二使者以28票拿下冠軍寶座，成績相當「亮眼」。這部劇從開播以來負評不斷，如今被選為年度爛劇，讓不少觀眾直呼「意料之中」。

李敏鎬、孔曉振《問問星星吧》。（圖／Netfix提供）

而李敏鎬與孔孝真合作的《問問星星吧》，在年初播出時就被酸到不行，劇情與節奏都被批「尷尬到極致」，最終以15票拿下亞軍，果然沒有辜負外界期待。

《魷魚遊戲》李政宰。（圖／Netflix提供）

第三名則是話題度超高的《魷魚遊戲3》。雖然主演李政宰、李炳憲兩位大咖同台，然而劇迷卻不太買單，上架後被嫌「內容空洞、越拍越無聊」，最後以10票坐上季軍位置。至於近期才爆出辱華爭議的全智賢主演《暴風圈》，也被點名表現不如預期，以7票擠進前四強。

IU、朴寶劍《苦盡柑來遇見你》。（圖／Netflix提供）

除了爛劇榜外，韓國演藝界也同步公布「年度最佳演員」票選結果，由《苦盡柑來遇見你》的女主角IU（李知恩）奪下第一名，還順便打敗劇中飾演「媽媽」的廉惠蘭，人氣實力雙贏。YoonA、朴寶英、韓石圭則分別排在第3到第5名。另外，IU與朴寶劍這對組合，也被業界選為「年度最佳韓劇CP」，人氣依舊強強滾。

