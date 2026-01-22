韓國年輕人現在超愛Temple Stay！ 融融、咪蕾挑戰108拜「慘腿軟」、返鄉撒嬌太可愛

融融（左）與咪蕾（右）體驗韓國傳統的木炭窯燒汗蒸幕。八大電視提供

實境節目《自由的旅行者》第二季中，融融與咪蕾體驗了南韓近年流行的Temple Stay（寺廟住宿）。兩人進行兩天一夜的寺院生活，主要內容包括108拜儀式。咪蕾完成後腿部酸軟，拍著大腿說：「現在腿超硬，像有肌肉一樣。」融融則相對輕鬆，他提到家中信奉佛教，從小跟媽媽一起做過類似修行，已習慣這樣的體力活動。節目也包含冬季汗蒸幕體驗、蟾津江田螺捕撈，以及咪蕾返回故鄉原州與家人相聚的片段。

融融（左）與咪蕾（右）體驗傳統汗蒸幕。八大電視提供

108拜與汗蒸幕：從腿軟到冬季療癒

節目中108拜是Temple Stay的重點儀式，咪蕾拜完後起身困難，笑稱大腿變得很硬。融融因為從小有類似經驗，過程較為順暢。拍攝時正值韓國冬季，戶外氣溫僅3度，兩人進入傳統木炭窯汗蒸幕，房內充滿木頭香氣，讓他們直呼溫暖舒適。融融嘗試搬運超過百公斤的木頭，驚嘆現場工作人員的體力；咪蕾則觀察到汗蒸幕背後的準備過程。

廣告 廣告

融融（右）體驗補撈田螺，突然想念家鄉味燒酒螺。左為咪蕾。八大電視提供

蟾津江田螺捕撈：鮮甜滋補與台灣夜市回憶

兩人開車三小時抵達蟾津江，當地河水清澈，孕育出品質優良的田螺。咪蕾提到田螺湯是韓國傳統滋補料理，也常用來解酒。他們跟隨有50年經驗的當地人學習捕撈，體驗過程結束後，融融表示想起台灣夜市的燒酒螺，讓現場氣氛輕鬆許多。

融融（右1）與咪蕾（左1）體驗韓國流行的「Temple stay」寺廟住宿。八大電視提供

咪蕾返回故鄉原州：家人溫馨互動

這段行程中，咪蕾回到原州故鄉，她表示對當地街道非常熟悉，能閉眼認路。家人首次出現在節目中，媽媽準備傳統料理招待外景隊。融融訪問咪蕾哥哥，哥哥形容妹妹個性活潑、會帶動氣氛。看到咪蕾與媽媽撒嬌、和哥哥的自然互動，融融說她是家裡的小女兒，很受寵。

咪蕾（左2）回到故鄉韓國，媽媽（右2）親自準備傳統的團圓菜招待融融（右1）及外景隊、咪蕾哥哥（左1）談到妹妹緊張到直冒汗。八大電視提供



回到原文

更多鏡報報導

高以翔逝世6年墓園現況曝光 陳建州「合照1:1籃球銅像」滿滿禮物惹鼻酸

謝忻不倫戀過6年！健康崩盤「暴瘦6公斤」只能坐著睡「怕死在房間」 赴祕魯喝 400 元青蛙汁

SM傳奇練習生「想吃五花肉」陸俊書笑虧「真韓國人」 金泳勳記者會突中文喊：爸爸

地球8月12日恐失重「釀4千萬人身亡」？瘋傳NASA「機密文件外洩」官方回應了