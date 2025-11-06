韓國廣藏市場爆宰客亂象 YTR：誰會想來？

▲韓國一名美食YouTuber最近上傳影片，痛批首爾知名的廣藏市場把顧客當盤子，不僅宰客就連態度都很惡劣。（圖／翻攝自YouTube@sweetshop_s2）

[NOWnews今日新聞] 隨著韓流風潮席捲，韓國也成為不少台灣民眾國外旅遊首選，但近來韓國頻頻傳出攤商宰客事件。一名韓國美食YouTuber最近上傳影片，痛批首爾知名的廣藏市場把顧客當盤子，不僅宰客就連態度都很惡劣，直呼「這樣下去再也不會去廣藏市場」，引起網友討論。

根據YTN News報導，擁有148萬訂閱者的美食YouTuber「奇怪的零食店」（이상한 과자가게），於4日時發布了一則題為「這樣下去我可能再也不會去廣藏市場了」的短影音，透露：「這次去了廣藏市場的五個攤位，其中有四個讓我體驗到不親切的態度。」

這名YTR首先揭露在一家刀削麵店目睹到的衛生問題。他指出：「在我之後點餐的客人那碗刀削麵裡，撒滿了明顯燒焦的海苔碎和海苔。他們煮麵的時候就把海苔碎和海苔拌進去了。」

YTR說，他接著去吃血腸食，雖然價目表上面寫著「大份米腸」是8000韓元（約台幣170元），結果業者卻向她收1萬韓元（約台幣213.5元），詢問之後才知道，老闆送上來的是米腸和肉的拼盤，所以才要多加錢，但YTR強調，自己絕對沒有點肉。

YTR表示，當天他來多次看到攤販對著外國客人發火，讓人印象非常不好。「那些外國人可能是因為BTS或K-pop、韓劇等而滿懷期待來韓國玩的，但卻遇到這樣的事，真的覺得很遺憾。」

他批評道：「老實說，雖然大家都說市場應該要活絡起來，但如果一直這樣，誰還會想去市場呢？我可以明確地說，並不是所有的傳統市場都這樣。」

過去的爭議與應對措施

廣藏市場此前曾因「「什錦煎餅價格欺詐爭議」引發公憤。當時，一位旅遊YTR帶著外國朋友點了1萬5000韓元的什錦煎餅，結果只上來約10片小小的煎餅。此後，圍繞在廣藏市場的各種爭議浮出水面，批評聲浪持續擴大。

隨著爭議加劇，首爾市政府曾採取對策，包括在菜單價格旁標註食物分量的「定量標示制」，以及派遣「神秘客（Mystery Shopper）」定期暗訪市場，監控是否存在亂收費與不親切行為。廣藏市場商人們也曾召開決議大會，推動強化自律的改善活動，以重建信任，但外界普遍認為成效有限。

