韓國弘大34年老店落腳台中！百年土種蔘雞湯連三年米其林推薦，整隻土雞塞滿糯米上桌

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百年土種蔘雞湯（백년토종삼계탕）是大家以前去首爾弘大必吃的人蔘雞湯店之一，終於進駐台中啦～百年土種蔘雞湯連續三年入選米其林指南推薦，是34年韓國弘大蔘雞湯專門店。百年土種蔘雞湯台中文心店帶來百年參雞湯、海鮮煎餅、炸雞和韓國蒸蛋等招牌菜，加上多樣小菜吃到飽，韓式料理控又多一台中韓式料理口袋名單。

台中｜百年土種蔘雞湯

百年土種蔘雞湯台中文心店的地點非常好，就位在熱鬧的文心路上，緊鄰台中市政府捷運站，附近有多個收費停車場，不論是搭捷運還是開車前往都很方便。

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貼心提醒，附近鄰近警察局加上緊鄰文心路，記得依規定停車，以免傷了荷包。

台中｜百年土種蔘雞湯

烏漆媽黑的外觀加上鐵件外殼，給人有種強硬的感覺，一走進店內，馬上能感受到反差，裝潢明亮寬敞，裝潢融入韓國傳統元素加上木質桌椅，整體感覺好很多。

現場座位以4人桌為主，棟距寬敞，適合家族聚餐、朋友聚會多人聚餐。

台中｜百年土種蔘雞湯

這裡的招牌自然是各式人蔘雞湯，雞肉可選擇鮮土雞或是烏骨雞，店家帶來了韓國總店獨家配方，選用上等土雞與高麗人蔘，搭配多種中藥材細火慢熬。

簡單的3頁菜單，很適合有選擇障礙的布魯。快速點完餐點，準備開吃。

台中｜百年土種蔘雞湯

台中｜百年土種蔘雞湯

紫蘇蔘雞湯

一上桌還在滾燙冒泡的蔘雞湯，香氣直接撲鼻而來！店家使用的是整隻鮮嫩小土雞，筷子輕輕一劃就骨肉分離。

台中｜百年土種蔘雞湯

上方的紫蘇粉融入雞湯後，湯頭更美味，雞肚子裡塞滿了飽滿的糯米。湯頭融入了糯米，呈現誘人的乳白色，喝起來帶著淡淡的人蔘清香，非常順口。

台中｜百年土種蔘雞湯

台中｜百年土種蔘雞湯

看似滾燙冒泡的蔘雞湯，雞肚子裡的糯米呈現常溫狀態，記得讓小土雞再泡一下雞湯或是糯米混合雞湯直接享用，溫度剛好不燙口。

台中｜百年土種蔘雞湯

百年炸雞與海鮮煎餅

除了雞湯，店內的副食表現也毫不遜色。百年炸雞外皮酥脆、雞肉多汁，單吃就很好吃。

台中｜百年土種蔘雞湯

海鮮煎餅的厚度與海鮮配料表現一般，比較偏軟脆口感，可以搭配韓式泡菜等小菜一同享用，更有滋味。

台中｜百年土種蔘雞湯

布魯本人偏愛厚切脆脆外皮口感的煎餅。

台中｜百年土種蔘雞湯

無限續加的靈魂韓式小菜

吃韓式料理怎麼能少了小菜？百年土種蔘雞湯提供多款經典小菜，有韓式泡菜、醃蘿蔔、青菜和豆芽等，而且都可以免費無限續加，韓式泡菜我們就續了2次，搭配主餐一起吃簡直是完美絕配。

台中｜百年土種蔘雞湯

過去比較少吃到蔘雞湯，湯頭大多是一般雞湯的風味。但百年土種蔘雞湯台中文心店多了韓國那種濃稠、膠質滿滿的糯米湯底。不過價格價格屬於中高價位，考量免飛韓國的便利性，價位還是可以接受，平日中午最推來這用餐。

百年土種蔘雞湯 台中文心店

地址：臺中市西屯區何成里文心路二段568號

電話：04 23283456

營業時間：11:30–14:30、17:00~22:00（實際營業時間以店家公告為主）

交通方式：搭乘台中捷運綠線至「台中市政府站」，步行約5~10分鐘即可抵達。

是否有服務費：是

每人平均消費：約 NT$ 600 – $ 800

貼心小建議：由於這家店剛開幕不久且名氣響亮，強烈建議大家提前線上訂位或提早現場候位，以免在現場排隊等太久唷！

文章來源：NINI AND BLUE 玩樂食記