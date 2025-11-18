韓國彩妝Laka首登台 禾雁凱、彫秦、鈞嘉曝妝容撇步替親朋好友搶購
【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】韓國第一個無性別彩妝品牌 Laka（14 日）正式進駐台北信義新光三越 A11 一樓，推出台灣首家期間限定快閃店，以品牌核心精神「Every Shade, Every Story」打頭陣，將「美無界限」的理念帶進台灣市場。開幕首日更邀請新生代男團ARKis成員禾雁凱 Kai、彫秦與F.F.O鈞嘉 擔任品牌好友，三人以自在又自然的妝容展現無性別彩妝魅力，引爆現場人氣。
▲韓國彩妝Laka首登台，禾雁凱、彫秦、鈞嘉曝妝容撇步替親朋好友搶購。（楊珊雯拍攝）
首次以「品牌好友」身分站台的ARKis彫秦開心表示，這是他第一次正式接觸彩妝品牌：「因為平常我都是用髮廊的產品，這次能來 Laka 擔任品牌好友真的很榮幸，也像是我化妝旅程的開端。我之後也希望能幫團員化妝！」，F.F.O 鈞嘉分享自己的妝容習慣，認為保濕是所有妝容的基礎：「一定要先保濕、妝前乳，再上底妝。我最在意的是腮紅，會讓氣色變得很好，我常用 Laka 的腮紅，看起來自然、有水光感。」，禾雁凱Kai則笑說，對他來說「口紅＝氣血」：「我覺得口紅會直接影響精神狀態，看起來氣色好，別人也會覺得你很健康，所以口紅對我超重要！」。
▲韓國彩妝Laka首登台，禾雁凱、彫秦、鈞嘉曝妝容撇步替親朋好友搶購。（楊珊雯拍攝）
三人近期合演《轉過頭幫你擦眼淚》話題十足，被問到宣傳計畫，他們透露：「主要的宣傳會放在明年。今天算是我們三人第一次正式合體出席活動，能在 Laka 的開幕跟大家見面非常開心！」。
▲韓國彩妝Laka首登台，禾雁凱、彫秦、鈞嘉曝妝容撇步替親朋好友搶購。（楊珊雯拍攝）
談到粉絲期待的MV〈NO KISS NO FAITH〉破五百萬觀看獎勵，他們笑說團內已有共識：「我們想挑戰各自選一套迪士尼公主裝！目前還在討論，但「伍七」選的角色很有看點，是《史瑞克》的費歐娜！」，他已經準備好要把全身塗成綠色，彫秦則是喜歡勇氣傳說梅莉達公主（Merida），請粉絲多多支持和期待。
Laka台灣快閃店除了帶來多款人氣商品，更首度公開多款未上市新品，包括：
• 裸霧光氣墊粉餅（品牌首款亮色底妝）
• Fruity Glam Tint 果然持久水光唇釉（推出台灣限定新色 #131 Creamcha、#136 Oolong）
• Maxi Glayer Tint 閃閃玻光豐唇釉
• Fruity Lip Glotioner 果然保濕潤唇蜜（全色號登場）
• Laka Devil Lip 黑色唇膏系列
開幕當天，Laka 韓國總部代表更驚喜拿出「尚未在台上市的神秘新品」讓三位偶像搶先體驗，引起粉絲騷動。
Laka 快閃店資訊
• 地點：台北信義新光三越 A11 一樓
• 日期：2025/11/14（五）– 11/20（四）
其他人也在看
資生堂虧損502億震驚全球！日本美妝卻逆勢狂賣：2025四大必收神品一次看
以下四款是今年日本女生最關注、也最值得入手的代表作——從護手、保養、水光唇到限量彩妝，每一款都在市場低迷時依舊亮眼。No.1 無限肌緻 × 比得兔™ 撫紋美頸護手精華去年一推出就有漂亮表現的無限肌緻撫紋美頸護手精華，今年再度以 比得兔™ 連...styletc ・ 4 天前
90%的人都不知道，8個「養膚潛規則」全公開！破解為什麼你擦貴婦乳霜都沒效？
體內保濕的進階版：「吃好油」比狂喝水更鎖水除了每天喝 2000c.c. 的水。 內行人會在水中加入「好油」與「好菌」，從腸道開始養出潤澤肌。因為喝水只是「補水」，但如果皮脂膜不健康，水分依然會流失。皮膚的潤澤感，關鍵在於攝取「優質脂肪」。怎麼做？嘗試在每天吃的無糖優...styletc ・ 1 天前
康是美「熱賣級彩妝」一次看！LANEIGE迷你潤唇禮盒太欠收、KOSÉ定妝噴霧推限定伯爵茶香味、Visée花綻頰彩子瑜御用色必買！
LANEIGE奇想樂園果凍潤唇禮盒：4 款人氣香氣一次擁有，交換禮物直接封神LANEIGE今年的「奇想樂園」系列超級吸睛！其中於康是美指定門市就能買得到的果凍潤唇禮盒更是甜到不行，一盒收齊果凍水光潤唇膏的甜莓派對、藍莓果醬、芒果奶酪、小熊軟糖四款明星香味，味道像迷你甜點...styletc ・ 22 小時前
白髮冒不停！避開6大NG生活習慣，用5招讓黑髮回來
白髮提早冒出，真的只是「年紀大」的問題嗎？營養功能醫學醫師劉博仁指出，除了基因，壓力、熬夜、抽菸、高糖飲食、過度曝曬，甚至營養不足，都可能讓黑色素細胞提早耗竭，讓白髮提前出現。男性約在30到35歲，女性約 35到40歲會開始明顯長白髮，但每個人差異很大。不過，2024年國際皮膚科研究指出，白髮並非完全不可逆。鏡報 ・ 6 小時前
TWICE子瑜、娜璉御用色號全公開！Visée、fwee、Laka…2025秋冬「水光唇」天花板就是這幾支
Visée 花綻雙色頰彩 RO-3暮紫薔薇子瑜使用的就是RO-3甜美優雅的藕粉色，透過疊加兩種質感與色彩，打造出如同從內而外綻放的花朵一般、好氣色且立體感十足的雙頰。輕薄服貼，即使多次疊擦也不會厚重感、粉感或泛白，實現清透美麗的粧效。Visée 果漾晶潤豐唇膏PK881＋精華豐唇...styletc ・ 1 天前
驚！28妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 黃金6小時靠PRP增生療法搶救成功
28歲胡小姐日前在家與愛犬互動時，因犬隻情緒突變撲咬其臉部，造成她嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫，完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，恢復正常飲食與工作生活。衛生福利部豐原醫院外科醫師陳明澤表示，狗咬傷並非小擦傷，若延誤就醫，恐導致皮膚壞死、毀容、蜂窩組織炎或永久疤痕，嚴重自由時報 ・ 1 天前
28歲妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 把握黃金6小時處置
一名28歲胡小姐，日前在家與愛犬互動時，愛犬竟突然撲咬她的臉部，造成嘴邊皮膚與肌肉撕裂缺損、血流如注，家屬連忙將她送醫急診，在外科與皮膚科團隊密切合作下，順利完成緊急修復，成功保住她的臉部線條與笑容，中廣新聞網 ・ 1 天前
肌膚也會有壓力？學會幫皮膚「減壓保養」素顏真的也會發光！
肌膚「壓力大」會怎麼表現？比你想像的更細微生活不規律、冷氣房待太久、換季太快、空汙太重……這些都會讓膚況開始變得脆弱！你可能會發現：明明睡飽了卻看起來沒精神，妝越來越不貼，臉上容易乾痛、卡粉、甚至突然冒小紅點？這些都是肌膚在求救─它已經撐不住外在刺激，需要先...styletc ・ 43 分鐘前
2025最強 4 大限定彩妝一次看：OSAJI手繪插畫、RMK微風假日、Bobbi Brown仙境聯名全收藏！
1.CHANEL 2025香奈兒聖誕限量彩妝系列香奈兒今年以「星辰宇宙」為靈感，把夜空光芒化成臉上的流動星光。頰彩盤以細緻壓紋呈現星座符碼，粉質柔滑、光澤細膩，是打造節慶柔霧光采的必收單品。眼妝系列延伸銀紫、藍灰與水藍光芒，四色眼影的色階宛如深夜星雲，搭配兩款金屬橘紅...styletc ・ 1 天前
女遭愛犬咬掉嘴邊肉 醫採PRP增生療法免毀容
（中央社記者趙麗妍台中17日電）台中28歲胡姓女子日前在家與愛犬互動，突遭撲咬，造成嘴邊皮膚、肌肉撕裂缺損，送醫採「PRP（自體血小板血漿）增生療法」成功修復。醫師說，延誤送醫恐皮膚壞死甚至毀容。中央社 ・ 21 小時前
Angelababy素顏再掀熱議！盧建勳院長解讀「變臉」疑雲：這是自然演化的結果
35歲的中國女星 Angelababy（楊穎）近日以素顏現身品牌直播間，高清鏡頭下皮膚白皙緊緻、毛孔幾乎隱形，氣色好到發光，讓粉絲驚呼「這狀態太犯規！」。然而隨著熱搜登上榜首，關於她「臉怎麼依舊保持精緻」的整形疑雲再度被放大討論。姊妹淘 ・ 1 天前
秋天一到皮膚又乾又癢？資深護理師傳授「5大實用策略」，讓肌膚穩定度過乾冷季
俗話說：「秋日一場雨，天氣步步寒。」經過幾次秋颱後，氣溫漸降、濕度驟減，肌膚也悄悄拉響「乾燥警報」。在這個皮膚屏障轉換最緊張、也最脆弱的時期，資深護理師郭貞君提醒，從緊繃、發癢、乾紅到脫皮，這些都是肌膚在換季時發出的 SOS 訊號。只要了解皮膚的生理反應，就能找到預防乾癢與穩定膚況的關鍵。姊妹淘 ・ 1 天前
韓國無性別彩妝 Laka 首次登台！信義 A11 快閃店只有一週，今開幕秒掀排隊，限定新品＋滿額禮全公開
這次以品牌精神 「Every Shade, Every Story」 為概念，打造出充滿「包容、自信、真實、簡約」氛圍的藝術感互動空間，讓每個人都能用色彩書寫自己的故事。無論偏愛裸色、莓果、奶茶、煙燻、亮光或濾鏡霧面，Laka 都希望每個人能自由地玩妝、不被任何界線貼標...styletc ・ 3 天前
反骨男孩藝人全解約！老闆酷炫親口證實 「大家各自安好」
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導YouTuber團體「反骨男孩Wackyboys」近年來風波不斷，團體中的核心成員孫生、蕾菈、瑋哥等人也陸續解約。如今「反骨男孩」藝...FTNN新聞網 ・ 59 分鐘前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 4 小時前
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？
周杰倫抱怨連6發太真實 一票人喊 ：把網友當摯友？EBC東森娛樂 ・ 5 小時前