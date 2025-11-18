【互傳媒／記者 楊珊雯／台北 報導】韓國第一個無性別彩妝品牌 Laka（14 日）正式進駐台北信義新光三越 A11 一樓，推出台灣首家期間限定快閃店，以品牌核心精神「Every Shade, Every Story」打頭陣，將「美無界限」的理念帶進台灣市場。開幕首日更邀請新生代男團ARKis成員禾雁凱 Kai、彫秦與F.F.O鈞嘉 擔任品牌好友，三人以自在又自然的妝容展現無性別彩妝魅力，引爆現場人氣。

▲韓國彩妝Laka首登台，禾雁凱、彫秦、鈞嘉曝妝容撇步替親朋好友搶購。（楊珊雯拍攝）

首次以「品牌好友」身分站台的ARKis彫秦開心表示，這是他第一次正式接觸彩妝品牌：「因為平常我都是用髮廊的產品，這次能來 Laka 擔任品牌好友真的很榮幸，也像是我化妝旅程的開端。我之後也希望能幫團員化妝！」，F.F.O 鈞嘉分享自己的妝容習慣，認為保濕是所有妝容的基礎：「一定要先保濕、妝前乳，再上底妝。我最在意的是腮紅，會讓氣色變得很好，我常用 Laka 的腮紅，看起來自然、有水光感。」，禾雁凱Kai則笑說，對他來說「口紅＝氣血」：「我覺得口紅會直接影響精神狀態，看起來氣色好，別人也會覺得你很健康，所以口紅對我超重要！」。

三人近期合演《轉過頭幫你擦眼淚》話題十足，被問到宣傳計畫，他們透露：「主要的宣傳會放在明年。今天算是我們三人第一次正式合體出席活動，能在 Laka 的開幕跟大家見面非常開心！」。

談到粉絲期待的MV〈NO KISS NO FAITH〉破五百萬觀看獎勵，他們笑說團內已有共識：「我們想挑戰各自選一套迪士尼公主裝！目前還在討論，但「伍七」選的角色很有看點，是《史瑞克》的費歐娜！」，他已經準備好要把全身塗成綠色，彫秦則是喜歡勇氣傳說梅莉達公主（Merida），請粉絲多多支持和期待。

Laka台灣快閃店除了帶來多款人氣商品，更首度公開多款未上市新品，包括：

• 裸霧光氣墊粉餅（品牌首款亮色底妝）

• Fruity Glam Tint 果然持久水光唇釉（推出台灣限定新色 #131 Creamcha、#136 Oolong）

• Maxi Glayer Tint 閃閃玻光豐唇釉

• Fruity Lip Glotioner 果然保濕潤唇蜜（全色號登場）

• Laka Devil Lip 黑色唇膏系列

開幕當天，Laka 韓國總部代表更驚喜拿出「尚未在台上市的神秘新品」讓三位偶像搶先體驗，引起粉絲騷動。

Laka 快閃店資訊

• 地點：台北信義新光三越 A11 一樓

• 日期：2025/11/14（五）– 11/20（四）