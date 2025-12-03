韓國影史最賣座喜劇！《雞不可失》重映送「椒麻香味」海報 還有韓式炸雞特映場

《雞不可失》橫掃票房 1,400 億韓幣，爆笑橋段讓好萊塢也翻拍。CATCHPLAY提供

橫掃票房 1,400 億韓幣、吸引超過 1,600萬名觀眾觀看，並在台灣熱賣破億票房的韓國影史最賣座喜劇《雞不可失》，將於本周五12月5日重返大銀幕。為迎接本周五重映，CATCHPLAY特別推出全台首創的「椒麻香味《雞不可失》限量特典」，只要摩擦海報上的電影片名，便能聞到椒麻香氣，趣味十足。

《雞不可失》在韓國締造票房神話，其英文翻拍版 《Extreme Job》則由好萊塢喜劇巨星凱文哈特（Kevin Hart） 聯手環球影業和原片公司CJ Entertainment 合作開發。

電影《雞不可失》描述一支由5位掉漆警探組成的緝毒小組，因辦事不力被長官釘得滿頭包，成天埋伏在毒販巢穴對面的炸雞店中監視，案情也毫無進展。既然每天都得待在炸雞店，不如動手賣起炸雞，看似無厘頭的決定，竟讓魯蛇警探們意外找到事業第二春，訂單電話接到手軟！

電影《雞不可失》首創「椒麻香味限量特典海報」。CATCHPLAY提供

如今電影重回大銀幕上映，CATCHPLAY 與大巨蛋秀泰影城更合作推出「《雞不可失》韓式炸雞特別場」（12月16日限定），觀眾可在觀影同時享用正宗韓式炸雞，並一次獲得椒麻香味《雞不可失》限量特典與炸雞五人組全角色海報以及《雞不可失》手幅一套，活動詳情請見 CATCHPLAY 官方專頁。



