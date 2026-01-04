韓國影史重要一頁闔上！銀幕傳奇金永寅83歲辭世

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國資深演員金永寅(김영인)被稱為「韓國電影史上首位特技演員」，不料他昨(4)日辭世，享壽83歲；據演藝圈人士透露，他在當天上午6點55分左右離開人世。

金永寅於1943年出生於京畿道楊平，於1966年以導演金基德的電影《燃燒的青春》正式展開演員生涯。學生時期曾從事曲棍球、橄欖球、拳擊等運動，就讀漢陽大學史學系期間迷上中國與日本武術，成為他踏上動作演員之路的契機。

自1960年代後期至2000年代，金永寅參演的電影作品多達約500 部，包括《十二大天王》(1978)、《繼承者》(1974)、《黑白大權》(1974)、《巨大的陰謀》(1976)，以及《金斗漢》系列，當中約200部電影中，他以武術指導身分參與，並指導李大根、金熙羅等動作巨星的動作編排。

1980年代初期，金永寅曾前往利比亞建設工地工作，短暫離開影壇，約兩年後返韓重回演藝圈。自1980年代起，他也活躍於電視劇領域，主要出演古裝劇、日治時期或近代韓國為背景的時代劇。1989年在KBS電視劇《無風地帶》飾演金斗漢一角。

進入2000年代後，他陸續演出導演柳承完的《無血無淚》(2002)、《阿羅漢》(2004)、《哭泣的拳頭》(2005)等作品，並於2006年第43屆大鐘獎電影節榮獲特別演技獎。

金永寅靈堂設於新村世福蘭斯醫院殯儀館7號室，出殯儀式將於6日上午7點40分舉行。

