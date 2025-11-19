韓國影后裴斗娜初次訪台：一定要吃到好吃的！
韓國影后裴斗娜應金馬影展之邀首度造訪台灣，今（19）日出席媒體見面會。不僅將在「金馬電影大師課」上傳授表演秘訣，更會在影展期間，參與電影《空氣人形》演員講堂與影迷面對面交流。
對於首次受邀參與金馬盛事，裴斗娜表達了巨大的榮幸，並強調金馬獎在亞洲影壇的地位舉足輕重。不過，她也坦言，一開始接到「大師課」的邀請時，心中其實有些壓力。「我並不認為自己稱得上是『大師』，所以有點小小的負擔。」但為了實現與台灣影人、觀眾交流的渴望，她最終決定「鼓起勇氣」。
談到對台灣的印象，裴斗娜笑稱，親眼見到的風景與電影、照片中呈現的美感如出一轍。更讓她期待的是，出發前家人和朋友就不斷向她大讚台灣美食。身為熱愛旅行的人，她認為「吃」是旅程中非常重要的一環：「這次一定要吃到好吃的！」
裴斗娜也將參與《空氣人形》的講堂，該片的攝影正是本屆金馬影展主席李屏賓。能再度相聚，她開心不已。回憶起對李屏賓的合作印象，裴斗娜坦言最初是感到「敬畏」，但深入接觸後發現他「非常溫暖」。她分享了一個觀察：「拍攝時他常拿著攝影機去找很多細緻的地方，看他努力的樣子滿可愛的。」
裴斗娜的演藝生涯合作過無數日韓知名導演，她謙稱自己「運氣非常好」，並從奉俊昊、朴贊郁、是枝裕和、山下敦弘這些大師級導演身上學到「匠人精神」，執著於把作品做好。
談到如何維持對表演的熱情，裴斗娜先是幽默地笑說：「有時候我也會覺得累累的！」她坦承，過去也曾有過想要放下一切、不再演戲的念頭。然而，她最終認定：「我覺得我能做到最好的是不就是演員嗎？所以我就繼續做下去了。」她自爆有「舞台恐懼」，站在大家面前會感到害羞，但只要站在攝影機前就會感到很幸福，也許這就是她的天職。
對於韓流席捲全球，裴斗娜笑說：「非常驕傲！做為一個韓國人我覺得很棒！」她感動地分享，今天中午用餐時，麵店老闆居然認出了她，讓她受寵若驚。她深切感受到「全球都在關注韓國的影視文化」，讓她想起小時候看香港電影的時光。如今韓國影視在全球萌芽，讓她「非常感謝」，但也激勵她必須好好努力，從中獲得了一種「責任感的歸屬」。
