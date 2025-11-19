韓國影后裴斗娜首度來台！曝家人「全是台粉」：太愛美食

裴斗娜來台出席金馬座談，羞喊「我不是大師啦」。（圖／張哲鳴 攝)

韓國影后裴斗娜首度訪台參加金馬影展大師課，為台灣影迷帶來珍貴的表演心法分享。這位曾憑藉《道熙呀》榮獲亞洲電影大獎影后的國際知名演員，雖然謙虛表示自己「不算大師」，但仍熱情與台灣影人交流，並透露家人都是台灣粉絲，特別推薦台灣美食。此行她也帶來代表作《空氣人形》特別放映，與台灣觀眾分享這部講述充氣娃娃變成人的奇幻電影。

身穿全黑服裝、氣場十足的裴斗娜抵達台灣時，面對鏡頭略顯害羞。她以影人身分出席金馬62大師課，並用中文向台灣觀眾問好。裴斗娜表示，這是她第一次來到台灣，感到非常非常開心，還特地學了幾句中文，包括「你好」、「謝謝」和「對不起」等基本用語。

來台被推狂啖美食，裴斗娜曝家人力薦小吃。（圖／張哲銘 攝）

裴斗娜在國際影壇已多次嶄露頭角，先前憑藉《道熙呀》中飾演拯救受虐女童的警察一角，勇奪亞洲電影大獎影后。獲獎無數的她特別來台分享表演心法，但她謙虛地表示自己不算大師，覺得好像不是她該站的地方，因此感到有些壓力。儘管如此，裴斗娜仍然希望能與台灣影人接觸，並期待有朝一日能來台灣拍戲。今年她與孫錫求合作了喜劇電影《病毒》，再次頻繁出現在大眾視野中，每次回歸都是參與大片。

《空氣人形》躍上國際，裴斗娜斬獲無數獎座。（圖／張哲鳴 攝）

裴斗娜透露，她的哥哥和家人們都非常喜歡台灣的飲食，並且鼓勵她一定要來台灣。這次訪台，觀眾能飽眼福，而裴斗娜則能大吃特吃、大逛特逛，飽口福了。

此行裴斗娜還帶來了《空氣人形》特別放映，這部講述充氣娃娃變成人的奇幻電影雖然是10幾年前的作品，但她仍記憶猶新。裴斗娜強調，在這部作品中，心是最重要的，其他都不需要，她的挑戰在於如何將空氣娃娃的心展現出來帶給觀眾。她期待台灣觀眾欣賞這部作品，也能從中感受到不同的新意。

