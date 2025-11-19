韓國影后首度來台！去麵店竟被老闆認出 大讚台灣風景如電影所見一樣美

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

裴斗娜今（19）日也現身記者會向台灣的影迷們打招呼。她表示，雖然這次來是為了參加大師課，但不認為自己是一個大師，「其實一開始我是有一點點小小的負擔的，不太清楚該怎麼辦才好，但我真的很希望能夠來到台灣跟台灣的影人們見面，也希望能夠跟台灣的觀眾見面，所以就鼓起勇氣來了。」

本屆「金馬電影大師課」邀請韓國影后裴斗娜現身分享經驗。（圖／黃鈺晴攝）

首次來台的裴斗娜透露，在來台灣之前身邊有許多人向她推薦台灣的美食及風景，而實際到訪後她稱讚台灣的風景真的如同自己電影、照片中所見一樣美，「難怪這麼多，韓國人這麼喜歡來台灣。」

近年來韓流文化席捲全球，台灣也深受影響，對此，裴斗娜分享，身邊有夥伴推薦自己一間麵店，而讓她驚訝的是麵店老闆居然認得她，讓她下了一跳，也才了解原來大家真的很關心韓國的影視及音樂，讓她非常開心，她也形容就如同自己小時候經常看香港及好萊塢電影，「韓國的電影也像那個時候的電影一樣，這麼受到大家的喜愛，我覺得非常的自豪，同時也是覺得，我一定要更努力，把更棒的作品呈現給大家。」

被問到近來OTT平台崛起，怎麼看待電影市場的危機，裴斗娜感嘆說：「這樣的情況我覺得也是大勢所趨，是一個無可奈何的現象。」而她也在思考如何將電影做到讓大家非去電影院欣賞的程度。



