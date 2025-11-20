韓國影壇史上首例！玄彬.孫藝真夫妻檔雙奪《青龍獎》影帝影后

南韓年度影壇盛事《青龍電影獎》頒獎典禮19號晚間登場，影帝、影后被最強夫妻檔玄彬、孫藝真通通抱走！玄彬先是憑藉《哈爾濱》擊敗李炳憲、曹政奭等強敵，奪下最佳男主角獎；幾分鐘後，妻子孫藝真也以《徵人啟弒》摘下女主角獎，成為韓國影壇史上首例共同摘影帝、影帝的演藝圈夫妻。

玄彬獲獎瞬間，感動和妻子孫藝真相擁，上台致詞時更放閃告白老婆，「光是妳在我身邊，就給了我無比的力量」，台下的孫藝真也用手比出愛心回應，超甜互動，讓全場羨慕不已。輪到孫藝真拿獎時也是甜翻眾人，她說，想把這個獎的喜悅與我最愛的2個男人分享，直呼玄彬本名「金泰坪」先生，還加碼公開兒子名字，讓人意外。

廣告 廣告

玄彬獲獎時，和妻子孫藝真相擁。圖／翻攝自YouTube@KBS Entertain

台視新聞／楊宗諺 責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

百想完整得獎名單！朱智勛、金泰梨奪視帝后 宋慧喬同台「前男友們」

補過情人節！孫藝真0變裝出遊放閃 最後一張「挽手甜靠」藏亮點

白馬王子降臨！白色情人節玄彬在台灣 坦言「想去夜市吃美食」