韓國影壇史上首例！玄彬、孫藝真奪《青龍獎》影帝影后

第46屆青龍電影獎於11月19日晚間在首爾盛大舉行，玄彬憑藉《哈爾濱》首度奪得青龍獎最佳男主角，孫藝真則以《徵人啟弒》二度封后，夫妻檔同時獲獎創下韓國電影史首例。

頒獎典禮前的紅毯訪問中，主持人詢問兩人「如果今晚只能一人得獎，希望是誰？」玄彬毫不猶豫回答「我希望是我」，孫藝真同樣直率表示「我也選我自己」，最終兩人願望成真，雙雙抱走影帝影后獎座。

孫藝真上台發表得獎感言時表示，結婚當媽媽後看世界的方式都變了，她將這份喜悅獻給最愛的兩位男人，並首度公開稱呼玄彬本名「金泰坪先生」，隨後更公布兒子本名「金宇鎮」，這是兩人首次對外公開孩子的名字，現場觀眾一陣驚呼，台下的玄彬眼眶瞬間泛淚。

玄彬與孫藝真於2018年首度合作電影《極智對決》，直到2019年二度攜手拍攝電視劇《愛的迫降》才擦出愛火。2021年被媒體拍到約會照片後承認戀情，2022年3月舉辦婚禮，同年11月兒子出生。

《徵人啟弒》成為當晚最大贏家，橫掃最佳影片、導演、女主角、男配角等六項大獎。然而夫妻檔同時獲獎卻引發韓國輿論兩極反應。韓媒《每日經濟》以「顏值很高，卻難以信服」為標題報導，質疑原本被視為影帝熱門的朴正民、李炳憲落選，孫藝真戲份較少卻奪下影后。

韓國網友批評聲浪不斷，認為青龍獎公信力下降，有網友留言表示「青龍獎變大鐘獎」、「利用夫妻拿獎試圖拯救完蛋的電影界」、「當晚大家都成了玄孫夫妻的伴郎伴娘」、「為了這對夫妻同框搞花招」。部分民眾認為孫藝真戲份或表演不值得拿影后，《聖母殺手》李慧英更為可惜。

儘管引發爭議，玄彬與孫藝真事業仍持續攀升高峰，孫藝真以《徵人啟弒》重回巔峰，玄彬則憑《哈爾濱》封王，這對銀色夫妻檔繼續在韓國影壇佔據重要地位。

