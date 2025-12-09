韓國影壇首例！李炳憲問鼎金球獎影帝 對決李奧納多、甜茶

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

第83屆金球獎入圍名單揭曉，其中音樂喜劇類最佳男主角堪稱「死亡之組」，除好萊塢巨星李奧納多狄卡皮歐、「甜茶」提摩西夏勒梅、喬治克隆尼等都入圍該獎項外，值得注意的是，韓國影帝李炳憲也以《徵人啟弒》擠進名單中。

李炳憲入圍金球獎影帝。（圖／翻攝自李炳憲IG）

李炳憲在《徵人啟弒》中表現出色，今年青龍獎典禮前夕，許多網友相當看好他可以拿下影帝，但卻出乎意外敗給以《哈爾濱》入圍的玄彬，在當時引發不小討論。如今韓國驚悚片《徵人啟弒》不僅獲最佳外語片與音樂或喜劇類最佳影片提名，李炳憲更殺進金球獎音樂喜劇類最佳男主角入圍名單中，將與李奧納多、提摩西夏勒梅、喬治克隆尼等巨星對決。由於金球獎素來有「奧斯卡風向球」之稱，因此外界認為李炳憲未來闖進奧斯卡不是夢。而金球獎名單中罕見出現韓國演員的名字，如今李炳憲成功獲得提名，也成為韓國影壇第一人。

本屆金球獎頒獎典禮將於台灣時間明年的1月12日登場，這次除音樂喜劇類影帝競爭激烈，同獎項女主角方面艾瑪史東能否奪下影后也成為看點。戲劇類影片方面，《只是一場意外》、《情感的價值》、《這不只是個間諜故事》獲得提名，也同時入圍最佳非英語影片，但代表台灣的《左撇子女孩》可惜未能入圍。





