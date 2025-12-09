韓國影壇首例！李秉憲入圍金球獎 將對決李奧納多、甜茶爭影帝

南韓影帝李秉憲憑藉《徵人啟弑》入圍本屆金球獎，將和李奧納多狄卡皮歐、「甜茶」提摩西夏勒梅爭奪影帝獎座。龍祥電影提供



第83屆金球獎（Golden Globe Awards）台灣時間8日晚間正式公布入圍名單，名導保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）執導、巨星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）主演的《一戰再戰》氣勢如虹，一口氣入圍9項大獎，《情感的價值》、《罪人》則分別獲得8項和7項提名，競爭相當激烈。特別的是，南韓影帝李秉憲憑藉電影《徵人啟弒》入圍「音樂喜劇類最佳男主角」，成為韓國影史首位入圍這項獎項的演員，將和李奧納多及「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）爭奪影帝寶座。

廣告 廣告

李秉憲憑藉《徵人啟弑》獲提名，將和李奧納多、提摩西夏勒梅等巨星爭奪影帝獎座。龍祥電影提供

此次金球獎影帝之爭格外激烈，李奧納多在《一戰再戰》中扮演為了女兒搏命的父親，內斂深沉的演技，已在影評人獎項先下一城，獲得評審肯定；新一代男神「甜茶」提摩西夏勒梅則在乒乓球傳記電影《橫衝直闖》（Marty Supreme）中秀出驚人的爆發力，被視作李奧納多最強勁的對手。

李奧納多在《一戰再戰》中展現出內斂、深沉的演技，被視為強力候選人。華納提供

南韓影帝李秉憲則以《徵人啟弒》加入這場好萊塢中生代與新生代的頂尖對決，《影星傑凱利》的喬治克隆尼（George Clooney）、《藍月終曲》的伊森霍克（Ethan Hawke）及《暴蜂尼亞》的傑西普萊蒙（Jesse Plemons）也不容小覷，成為本屆金球獎「死亡之組」。

在《橫衝直撞》展現驚人爆發力的提摩西夏勒梅，被視為李奧納多的強力挑戰者。探照燈影業提供

向來以動作爽片見長的巨石強森（Dwayne Johnson），今年則在《重擊人生》中展現驚人演技，跌破眾人眼鏡入圍「最佳劇情類男主角」，將和奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）、喬艾哲頓（Joel Edgerton）、華格納穆拉（Wagner Moura）、麥可B喬丹（Michael B. Jordan）及傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）等人爭奪獎座，競爭同樣相當激烈。

麥可·B·喬丹在《罪人》一人分飾兩角，同時演譯性格迥異的兄弟二人，展現驚人演技。華納兄弟提供

除了影帝獎座，動畫類別也有亮點，在台賣破8億日圓、歐美同樣紅翻天的《鬼滅之刃 無限城篇》強勢入圍最佳動畫片，將和紅遍全球的《Kpop 獵魔女團》及票房大片《動物方城市2》爭奪最強動畫頭銜。

《鬼滅之刃 無限城篇》在歐美同樣獲得廣大觀眾喜愛，將將在金球獎角逐最強動畫片。木棉花提供

傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）、亞曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）及雅各艾洛迪（Jacob Elordi）則同時在電影和影集的獎項都獲得提名肯定，李察林克雷特（Richard Stuart Linklater）執導的《新浪潮》和《藍月終曲》則雙雙提名音樂及喜劇類最佳影片，擠下原先聲勢頗高的《魔法壞女巫：第二部》。較為可惜的是，原本呼聲極高的台灣電影《左撇子女孩》，則在最佳外語片入圍中意外落馬。

呼聲頗高的《左撇子女孩》意外落馬。光年映畫提供

值得一提的是，金球獎2024年開始新增「票房成就獎」以反映市場潮流，不過今年入圍名單卻引起不少影迷困惑，原因在於除了熱門票房電影《F1電影》、《罪人》、《魔法壞女巫：第二部》、《動物方城市2》等片外，就連還未上映的《阿凡達：火與燼》，以及在Netflix上播映的《Kpop 獵魔女團》也在名單內，引起外界對評選機制的熱烈討論。

本屆金球獎主要入圍名單：

劇情類最佳影片

「科學怪人」（Frankenstein）

「哈姆奈特」（Hamnet）

「只是一場意外」（It Was Just an Accident）

「這不只是個間諜故事」（The Secret Agent）

「情感的價值」（Sentimental Value）

「罪人」（Sinners）

音樂或喜劇類最佳影片

「藍月終曲」（Blue Moon）

「暴蜂尼亞」（Bugonia）

「橫衝直闖」（Marty Supreme）

「徵人啟弒」（No Other Choice）

「新浪潮」（Nouvelle Vague）

「一戰再戰」（One Battle After Another）

劇情類最佳男主角

喬艾哲頓（Joel Edgerton）/「火車大夢」（Train Dreams）

奧斯卡伊薩克（Oscar Isaac）/「科學怪人」

巨石強森（Dwayne Johnson）/「重擊人生」（The Smashing Machine）

麥可B喬丹（Michael B. Jordan）/「罪人」

華格納穆拉（Wagner Moura）/「這不只是個間諜故事」

傑瑞米艾倫懷特（Jeremy Allen White）/「史普林斯汀：走出虛無」（Springsteen: Deliver Me from Nowhere）

劇情類最佳女主角

潔西伯克利（Jessie Buckley）/「哈姆奈特」

珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）/「去死吧，親愛的」（Die My Love）

蕾娜特萊茵斯薇（Renate Reinsve）/「情感的價值」

茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts）/「獵殺之後」（After the Hunt，暫譯）

泰莎湯普森（Tessa Thompson）/「海妲」（Hedda）

伊娃維克多（Eva Victor）/「對不起，寶貝」（Sorry, Baby，暫譯）

音樂喜劇類最佳男主角

提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）/「橫衝直闖」

喬治克隆尼（George Clooney）/「影星傑凱利」（Jay Kelly）

李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）/「一戰再戰」

伊森霍克（Ethan Hawke）/「藍月終曲」

李炳憲/「徵人啟弒」

傑西普萊蒙（Jesse Plemons）/「暴蜂尼亞

音樂喜劇類最佳女主角

蘿絲拜恩（Rose Byrne）/「媽的踹爆你」（If I Had Legs I’d Kick You，暫譯）

辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）/「魔法壞女巫：第二部」

凱特哈德森（Kate Hudson）/「悠唱藍調」（Song Sung Blue）

雀絲茵菲妮蒂（Chase Infiniti）/「一戰再戰」

阿曼達塞佛瑞（Amanda Seyfried）/「安李的遺囑」（The Testament of Ann Lee）

艾瑪史東（Emma Stone）/「暴蜂尼亞」

最佳男配角

班尼西歐岱托羅（Benicio Del Toro）/「一戰再戰」

雅各艾洛迪（Jacob Elordi）/「科學怪人」

保羅梅茲卡爾（Paul Mescal）/「哈姆奈特」

西恩潘（Sean Penn）/「一戰再戰」

亞當山德勒（Adam Sandler）/「影星傑凱利」

史戴倫史柯斯嘉（Stellan Skarsgård）/「情感的價值」

最佳女配角

愛蜜莉布朗（Emily Blunt）/「重擊人生」

艾兒芬妮（Elle Fanning）/「情感的價值」

亞莉安娜（Ariana Grande）/「魔法壞女巫：第二部」

英嘉伊布思朵特李拉歐斯（Inga Ibsdotter Lilleaas）/「情感的價值」

艾美麥蒂根（Amy Madigan）/「凶器」（Weapons）

堤亞娜泰勒（Teyana Taylor）/「一戰再戰」

最佳導演

保羅湯瑪斯安德森（Paul Thomas Anderson）/「一戰再戰」

萊恩庫格勒（Ryan Coogler）/「罪人」

吉勒摩戴托羅（Guillermo del Toro）/「科學怪人」

賈法潘納希（Jafar Panahi）/「只是一場意外」

尤沃金提爾（Joachim Trier）/「情感的價值」

趙婷/「哈姆奈特」

最佳外語片

「只是一場意外」/法國

「徵人啟弒」/韓國

「這不只是個間諜故事」/巴西

「情感的價值」/挪威

「穿越地獄之門」（Sirāt，暫譯）/西班牙

「海因德拉吉布之聲」（The Voice of Hind Rajab，暫譯）/突尼西亞

電影票房成就獎

「阿凡達：火與灰燼」（Avatar: Fire and Ash）

「F1電影」（F1: The Movie）

「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）

「不可能的任務：最終清算」（Mission: Impossible - The Final Reckoning）

「罪人」

「凶器」

「魔法壞女巫：第二部」

「動物方城市2」（Zootopia 2）

最佳動畫片

「再見未來男孩」（Arco）

「鬼滅之刃劇場版 無限城篇」

「地球特派員」（Elio）

「Kpop獵魔女團」

「小雨愛蜜」（Little Amélie or the Character of Rain）

「動物方城市2」

金球獎素有奧斯卡風向球之稱，本屆金球獎的熱門影片，也已早早進入業界專家的奧斯卡入圍預測名單。金球獎將於明年1月11日舉行頒獎典禮，奧斯卡則將於明年1月22日宣布入圍名單。

更多太報報導

朱孝天不爽開轟！五月天經紀人1句話酸爆 網挖鐵證全挺相信音樂

忘了藥名！她畫「火柴人」 藥局老闆「靈光一閃」命中…網讚：太用心了

府中商圈凌晨氣爆！她上廁所剛好避開 嚇呼：早一點我就不在了