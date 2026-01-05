韓國影帝安聖基辭世享壽74歲！李政宰、鄭雨盛抬棺送別

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國國民影帝安聖基辭世，享壽74歲，李政宰、鄭雨盛等電影界人士將現身葬禮，送大前輩最後一程。

安聖基所屬的經紀公司發出聲明，宣布安聖基在1月5日上午9點辭世，享壽74歲，「安聖基演員是一位在演員之前，比誰都還要珍惜一個人的品格和責任，尊重前後輩藝人和現場，是真正意義上的『國民演員』，公司對於突如其來的噩耗深感悲痛，為故人祈福，並向家屬致上誠摯的慰問。」

安聖基的葬禮將於9日上午出殯，由申榮均藝術文化財團、韓國電影演員協會主辦，以「電影人葬」(영화인장)的規格舉行，榮譽葬禮委員長由申榮均擔任，電影導演裴昶浩、韓國電影演員協會理事長李甲成、申彥植以及導演楊允浩4人共同擔任葬禮委員長，主持喪禮事宜。屆時，將由李政宰、鄭雨盛等電影人抬棺送別。

公司呼籲外界體諒安聖基以及家屬的心情，請給予他們空間，「安聖基演員留下來的作品和精神，今後也會長久地留在身邊，被很多人永遠記得。」

