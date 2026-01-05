韓國影帝安聖基辭世 李政宰鄭雨盛抬棺送別

安聖基有許多電影作品，是韓國的國民影帝。（資料照片）

韓國「國民影帝」安聖基5日上午9點辭世，享壽74歲，他上個月30日因被食物噎住昏倒後緊急送入重症病房，搶救多日最終在家人陪伴下離開人世。據韓媒報導，安聖基告別式將於9日上午6點舉行，長眠地為京畿道楊平「星之庭園」，屆時由李政宰、鄭雨盛等人扶靈抬棺，當天也會有許多影人出席弔唁。

5日安聖基所屬經紀公司Artist Company發出聲明，誇讚安聖基：「擁有對演技的高度使命感與始終如一的誠懇態度，伴隨大韓民國大眾文化歷史一同走過的人，透過無數作品跨越世代，向大眾傳遞深遠的共鳴與慰藉。比任何人都更重視作為一個人的品格與責任，並始終尊重藝術界的前後輩與拍攝現場，是真正意義上的『國民演員』。」

安聖基1957年以5歲童星之姿出道，此後長達60多年，累積演出超過140部影視作品，同時他囊括韓國青龍電影獎、百想藝術大賞與大鐘獎的最佳男主角，達成「三冠王」成就，於2013年因對大眾文化的貢獻獲頒銀冠文化勳章。

安聖基2022年證實罹患血癌，一度暫停演藝工作接受治療，但仍展現過人意志，除了積極對抗病魔，還撐著病體出席各大公益活動。