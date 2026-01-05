韓國影帝安聖基過世享壽74歲⋯進食噎到昏迷六天仍回天乏術

韓國影帝安聖基5日過世，享壽74歲。他於12月30日在家中進食時不慎噎到昏倒，隨後被送往醫院急救，之後一直處於昏迷狀態，在加護病房接受治療，沒想到與死神搏鬥六天後仍回天乏術。

但安聖基於2019年被診斷出患有血癌，雖於隔年康復，沒想到後來復發，迫使他暫停演藝工作，持續與病魔搏鬥。其健康亮紅燈的消息，是因為他在2022年出席一場公開活動時，身形明顯消瘦許多，才讓大眾得知。他始終沒放棄對表演的熱情，他一邊接受治療，一邊準備復出，並曾在多個公開場合流露「希望重返拍攝現場」的心願。

在超過60年的演藝生涯中，安聖基被譽為韓國的「國民影帝」，獲獎無數，經典作品包括《曼陀羅》、《斷箭》、《實尾島風雲》、《天國的階梯》、《特警冤家》等，累計演出電影超過170部，皆跨越了不同的時代與類型。