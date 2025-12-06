韓國影帝認了「未成年犯罪」！Ｄ社爆曾性侵未遂

（娛樂中心／綜合報導）韓國男星趙震雄近日遭韓媒《Dispatch》翻出少年時期的案底，引起影視圈震盪。報導指稱他在高中階段涉嫌竊車、無照駕駛，甚至被影射曾與性侵未遂相關，並因此進入少年輔育院。消息曝光後，他的正面形象受到挑戰，各界反應強烈。

圖／韓國影帝趙震雄7月曾受邀來台擔任北影頒獎人，近日遭D社爆青少年時期曾有多次犯罪紀錄。（翻攝自 Netflix）

面對外界質疑，所屬的 Saram 娛樂於晚間率先發聲。公司指出，已向趙震雄本人查證，他確實在未成年期間犯下不當行為。由於事件距今超過 30 年，相關資料不易完整重建，且所有法律程序早已結束，公司能確認的內容有限。

廣告 廣告

不過，經紀公司特別強調，外界指稱的性侵未遂部分「並不屬實」。聲明中表示，雖然某些行為確實是少年時期的過錯，但性相關指控偏離事實，公司對此予以否認，盼能澄清最具爭議的部分。

針對自身多年來多次引發社會疑慮的行為，趙震雄也表達沉重心情。經紀公司代為傳達，他已意識到作為公眾人物必須承擔責任，對因過去行為受到傷害的人致歉，並向持續支持他的觀眾與粉絲表達深切的歉意。

在爆料內容中，趙震雄未使用本名「趙元俊」的原因亦被重新放上檯面。外界質疑名字更動是為了掩蓋前科，引起熱議。對此，經紀公司表示，當初選擇使用父親名字作為藝名，並非為逃避過去，而是出於自我提醒，希望以更好的姿態投入演藝工作。

公司並補充，演員以父親姓名活動的決定有其象徵意義，希望外界能以較寬容視角看待此事。不過也承認，本次昔年事件被掀開，再度造成社會不安，公司對於引發的困擾深表歉意。

事件的曝光也影響到他參與的影視作品進度。他與金憓秀主演的《Signal》續作《第二個信號》原規劃於明年上半年播出，但隨着爭議席捲而來，外界更關注劇組是否受到牽動。相關後續成為影視產業密切留意的焦點之一。

而在台灣，趙震雄過去因多部作品累積人氣，今年七月還曾受邀擔任北影頒獎嘉賓，形象向來穩健。此次少年時期的爭議再被翻出，也使他的螢幕形象首次面臨大規模衝擊。

《引新聞》提醒您：不良示範，請勿模仿！

更多引新聞報導

3惡徒砸車窗拉18歲女「集體輪姦、硬插」 壓制男友目睹全程

大馬警突襲水療中心疑「同志派對」 208人被抓無罪釋放只因1原因

