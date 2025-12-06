即時中心／林韋慈報導

韓國影帝趙震雄昨（5）日被韓媒《Dispatch》爆料，指其少年時期涉及多起犯罪事件，引發外界震驚。報導指出，他在高中階段曾涉嫌竊車、無照駕駛，並影射涉及性侵未遂事件，因而進入少年輔育院，事後才為此用父親名稱出道，並刻意模糊過往經歷與詳細背景。對此，趙震雄也公開道歉回應。

據韓媒《Dispatch》報導，趙震雄在高中二年級時，因犯了特殊加重犯罪法上的強盜與強姦，遭刑事起訴。有網友找出與此報導描述高度吻合的案件，表示趙應是與同齡少年結伴多次作案。他們夜間偷取轎車，並以「載你回家」為藉口，誘導10多歲少女上車，過程中涉嫌企圖性侵及搶奪現金財物，累計約4次，涉案金額約新台幣30萬元。

廣告 廣告

面對外界質疑，趙震雄所屬Saram娛樂發表於昨（5）晚聲明回應，證實他在未成年期間確實有不當行為，但距今超過30年，相關資料不易完整重建，所有法律程序亦已結束。公司特別澄清，外界所稱的性侵未遂「並不屬實」，並強調少年時期行為屬過錯，但與性相關指控偏離事實。

趙震雄本人也公開致歉，表示對過去不當行為深刻反省，對因其行為受傷害的人表達歉意，並說明以父親名字為藝名並非掩蓋犯罪，而是提醒自己努力成為更好的人，懇請大家能寬容理解，「對於造成大家擔憂再次鄭重道歉」。

趙震雄過去憑藉2016年的影集《Signal信號》在亞洲累積高知名度，今（2025）年七月也曾受邀來台，擔任台北電影節頒獎嘉賓。此次少年時期爭議曝光，對其螢幕形象造成首次大規模衝擊，也引發外界關注，距今約10年的續集《Signal信號2》明年是否會如期上映。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110

原文出處：快新聞／韓國影帝趙震雄爆少年涉性侵 經紀公司回應了

更多民視新聞報導

娃娃臉童星復出竟「改行當女優」！53cm蠻腰有夠暈

又有員警受傷！為蔡英文執行勤務「遭迴轉車撞擊」 傷勢曝光了

黃國昌被爆住台北億元豪宅！王義川喊不用裝窮：假鬼假怪

