韓國影帝黑歷史遭起底「涉及性侵」 《信號》趙震雄道歉宣布引退

趙震雄今日宣布退出演藝圈。（本刊資料照）

韓國影帝趙震雄昨（5日）遭韓媒起底曾是校園惡霸，青少年時期捲入偷車竊案且涉嫌性侵，成年後也有暴力動粗及酒駕等黑歷史，用父親姓名「趙震雄」取代本名「趙元準」出道，就是為了掩蓋前科。但其經紀公司僅坦承部分事實，否認性侵指控。不過趙震雄今（6日）馬上透過公司發聲明，宣布引退演藝圈，為年少輕狂付出代價。

綜合韓媒報導，趙震雄表示，因為自己過去不光彩的事情，讓所有信任和支持他的大眾感到失望，為此他致上最深的歉意，坦然接受所有批評，即日起停止所有演藝活動，正式結束演員生涯。趙震雄自知難辭其咎，自認該為過去的錯誤負起責任，表示將來會盡力最大努力反省，重新做人。

廣告 廣告

趙震雄以韓劇《Signal 信號》走紅，並憑藉電影《非常警探》奪下百想藝術大賞最佳男主角獎。他今年7月才受台北電影節邀請來台。趙震雄黑歷史被翻出後，外界預料，原定明年開播的《Signal信號 2》可能被迫延期甚至取消。

更多鏡週刊報導

韓影帝趙震雄認罪 少年犯黑歷史恐影響《信號2》

敬業完成「無人演唱會」又被造謠 濱崎步嘆：遺憾始終揮不去

女模斜槓OnlyFans遭家族排擠 外婆聽聞「月收310萬」秒變臉：歡迎回家過節