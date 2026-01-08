韓國律政劇《法官李漢英》開播！池晟攜朴喜洵、元真兒共演，講述「貪腐法官」逆轉人生成為正義守護者的故事

法庭外的抗議聲此起彼落，法袍之下卻藏著難以言說的沉默；一次判決，可能改變一個家庭的命運，也可能讓一名法官的人生徹底偏離正軌。MBC全新金土劇《法官李漢英》近日開播，由演員池晟、朴喜洵、元真兒主演，以「回到過去」為題材，結合寫實司法黑幕與權力角力，描繪一名曾經背棄正義的法官，如何在第二次人生中試圖修正錯誤。

《法官李漢英》近日開播，由演員（左起）朴喜洵、池晟、元真兒主演

重新來過的機會 如同「被告李漢英」的緩刑期間

故事主角李漢英（池晟 飾）原本只是地方法院的基層法官，為了在講究學歷與背景的司法體系中生存，他選擇成為大型律師事務所「海涅」家的女婿，屈從岳家壓力、長期配合權勢受託審判換取利益。升遷、地位與安穩的生活一一到手，卻也讓他逐漸失去作為法官最核心的判斷。

《法官李漢英》劇照

直到某次，不公判決讓母親在鄰里間成為「罪人」並當場倒下，李漢英才驚覺，自己早已一無所有。當他下定決心拒絕再替權力寫判決書，迎接他的卻是遭到陷害身亡，就在一切看似結束之際，他突然回到十年前，重新站在初任法官的起點。

《法官李漢英》劇照

演員池晟以內斂而層次分明的表演，呈現李漢英在羞愧、自責與重新選擇之間的掙扎。「人生重來」的機會對他來說並不算恩賜，而是必須直面過去、承擔後果的艱難旅程。

《法官李漢英》劇照

朴喜洵飾演「首席部長法官」 掌控司法黑暗面

朴喜洵飾演首爾中央地方法院刑事首席部長法官姜信鎮，站在司法體系的頂端，持有歷任總統提供的非法資金，掌握政商黑幕，操縱審判交易，將法律視為權力工具。他冷靜而壓迫的存在，成為李漢英無法迴避的對立面，也象徵盤踞在體制深處的權力核心。

《法官李漢英》劇照

元真兒追查真相 牽動情感與正義

元真兒飾演的檢察官金珍雅，因其父親捲入建設公司黑幕而重傷癱瘓，將追查該公司負責人張泰植視為人生目標。當她與李漢英聯手，逐步揭開案件背後更龐大的權力網絡，正義也被推向更複雜的灰色地帶。

《法官李漢英》劇照

伏筆層層鋪陳 《法官李漢英》每週五、六播出

從拆遷現場，李漢英與父親短暫交會的目光，到死亡前看見兇手向權力者低頭致意的瞬間，《法官李漢英》在前兩集中便密集埋下關鍵線索，讓過去與未來彼此呼應。本劇於每週五、六晚間播出，台灣可透過HBO Max平台觀賞。當人生被允許重來一次，真的能做出不同選擇嗎？一場關於正義、權力與代價的審判，正持續展開。

《法官李漢英》角色海報

