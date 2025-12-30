韓國必打卡景點ARTE MUSEUM即將進駐高雄！董座10年試錯終於走對路，把沉浸式美術館開遍全球





許多觀光客到韓國必打卡的沉浸式美術館「ARTE MUSEUM」，即將進駐高雄。

一間藝術場館能開遍全球，源於公司CEO經數度失敗，經驗累積得出的策展模式。

眼前時而霧氣瀰漫，時而繁花盛開；上一秒如臨瀑布底端，下一秒卻深處浪濤之中。這個名為「ARTE MUSEUM」的奇幻空間，由韓國數位設計公司d'strict一手打造，運用投影、光影、聲效和氣味等媒介，將自然元素轉譯成萬花筒般的視覺盛宴。

ARTE MUSEUM自2020年於濟州島成立首家場館以來，現已擴增至7座城市，包括韓國濟州島、麗水、江陵、釜山，及海外的成都、紐約、杜拜。2024年開幕的釜山館，更是當前全球最大、占地1700坪的沉浸式光影美術館。

廣告 廣告

ARTE MUSEUM也帶動d'strict在2025年轉虧為盈，公司全年營收來到6300萬美元，將近新台幣20億元。

近日，ARTE MUSEUM宣布進軍台灣，將進駐預計2026年底完工的高雄三井LaLaport。

「南港LaLaport2026年將導入日本的兒童職業體驗營，我們思考高雄也應該有大型的體驗空間，而ARTE MUSEUM就是很好的集客設施。」三井不動產集團公關部公關課資深經理曾玲玲說明合作考量。

然而，為何一家打造沉浸式展覽的公司，能在短短5年間進軍全球？它又是如何轉虧為盈？其實，d'strict董事長李誠浩（Sean Lee），也是歷經數次失敗，才殺出現在的血路。

失敗10年 創可複製商業模式

回到2007年，當時d'strict的主要業務，是為企業架設網站和製作數位內容，但智慧型手機等裝置問世，人們體驗數位的方式已從鍵盤轉變成手指和隔空觸控。市場變得太快，傳統業務無法支撐公司營運，促使d'strict開始轉向B2C（面向客戶）事業。

同年，原在韓國普華永道擔任會計師、年僅27歲的李誠浩，因服替代役加入d'strict，在這，他看見了數位時代的前景。因此服完兵役後，他沒有回事務所，選擇留在d'strictt，從會計部門做起，憑藉出色的市場嗅覺一路晉升，4年後接手事業開發部，至2016年更升任公司CEO。

從此扛起轉型重任的他，10年間，失敗不知多少次，仍堅定朝B2C市場走。

公司早期跌跌撞撞，2012年，他們首次挑戰沉浸式場館，投資3億多新台幣打造數位內容主題園區「Live Park」，以跟著兔子探索月球背面的概念，引導遊客參觀；2015年，他們再度推出主題公園「PLAY KPOP」，計畫用時下當紅的K－POP明星吸引眼球，最終卻都乏人問津，黯然收場。

直到疫情期間的2020年， B2C事業才迎來轉機。當時，為撫慰因疫情而感到沮喪的人們，他們以水為主題創作展覽「Wave」，透過投影和音效，讓人有置身海岸的錯覺。

沒想到，該作推出後一炮而紅，「當時把策展影片放到YouTube上，一個月內就有8百萬人次觀看，每天都吸引非常多觀眾來訪，這完全是沒預料到的成果。」他的喜悅之情溢於言表。

因地制宜 「自然」是共通語言

一次的成功或許是偶然，但李誠浩牢牢抓住了這次機會，從中找出可複製、可持續的商業模式，走向國際化。

他發現，不分國界、超越語言的「自然主題」，正是網羅觀眾的最大公約數，因此他以「永恆自然」作為全球場館的共同主題；接著，他因地制宜，根據不同城市的自然景觀進行取材，一家場館約7成是自然主題，其餘3成則加入當地元素，比如釜山場館的貨運港口等。

「在台灣，我們可能會放入一些音樂、自然、傳統文化，要看大家喜歡什麼。」李誠浩坦言，策展必須仰賴深入的市場調查，目前未有定論。

在李誠浩看來，真正能征服觀眾的是內容本身。他在韓國的170名員工裡，高達7成、約120人從事設計，其餘則為市場行銷和管理人員，豐沛的人才庫，也是他們能源源不絕輸送創意的底氣。

除了穩健擴張的ARTE MUSEUM，近期d'strict也開始嘗試其他商模。例如，2024年在濟州島設新開的親子體驗場館「ARTE KIDS PARK」，預計2026年將以加盟連鎖模式進駐其他城市。

快速拓點和多元商模，推動d'stric的B2C事業反超B2B，目前營收占比來到85％，其中7成來自海外。瞄準台灣，也是他從海外數據看到的機會，「釜山館一年有4成多觀光客來自台灣。」李誠浩相當看好台灣觀眾的潛力。

針對台灣沉浸式策展的現況，文策院董事長王時思指出，台灣市場仍缺乏成熟的「二、三輪」展演機制，導致展覽難以持續變現。ARTE MUSEUM商模或許有機會解決這個難題，「他們強調品牌與標誌性體驗的一致性，也藉跨國的常設展演，形成長期的曝光與營收來源。」

從誤打誤撞進了數位設計公司，到逆轉獲利，李誠浩的勝利方程式，不僅給予台灣借鏡，台灣市場也將成為他驗證成功的最新試金石。





更多今周刊文章

曹西平驚傳驟逝！享壽66歲…生前因父親後事鬧翻親兄弟「遺產絕不讓曹家人碰」，特留分難讓他如願？

年底發錢了！勞退、勞保年金、國民年金...勞保局10筆給付領到月底，「這群人」一次入帳近4萬

6年級生3.2億買北士科商辦「１天就拍板」！拿股市賺的錢、跟著黃仁勳走：自家工程師薪水贏過大公司



