韓國必看猛男團登台！ THE MAN ALIVE祭女性限定場近距離互動
韓國現象級猛男團體 THE MAN ALIVE 即將以最新力作《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》首度登上台灣舞臺。演出將於 12月6、7日兩天於 ZEPP New Taipei 帶來三場令人臉紅心跳的現場秀。融合性感舞蹈、音樂節奏與現場互動，這場音樂秀勢必在寒冷的冬季掀起一波火熱旋風。
《THE MAN ALIVE CHOICE SHOW MUSICAL》是眾多韓國旅遊社群、YouTuber 與網路名人一致推薦的「首爾必看猛男秀之一」。以完美體態、強烈節奏感及舞台互動性聞名，每年吸引成千上萬觀眾朝聖。如今台灣觀眾不必飛韓國，現場觀眾不僅能與舞者擊掌互動，還可參加讓人臉紅心跳的 1:1合照活動，留下難忘瞬間。
主辦單位透露，THE MAN ALIVE 在韓國本就是最重視觀眾互動的猛男團體之一，每場秀都以「近距離接觸」與「現場參與感」著稱。這次來台，韓方特別要求保留「走入觀眾席」橋段，讓台灣觀眾也能親身感受表演者的熱力與真實魅力。
此次演出將於12月6、7日在ZEPP New Taipei登場，共有三場次，分別為12月6日（六）19點女性限定場、12月7日（日）14點男女皆可場，以及19點女性限定場。票價分為NT$3,600（站席）、NT$4,200（座席）及NT$4,800（VIP站席），將於11月15日（六）13點透過遠大售票系統正式開賣。
