韓國快被中國佔領！到處都是中共式閱兵與解放軍歌 韓鄉民氣炸

南韓政府雖然開放中國客觀光，但近期韓國民眾的反中情緒越來越高漲。就有韓國鄉民指出，最近頻頻發生中國人直接組隊，在韓國的土地上進行閱兵、大聲播放解放軍歌，還有在公開活動上，同樣毫不避諱進行模仿解放軍閱兵的演出。

據南韓《NEWS 1》報導，本月4日於抖音出現一段影片，明顯可見約有100名中國人，聚集在韓國首爾汝矣島漢江旁，進行大型活動。只見許多中國人身穿解放軍迷彩裝，手持旗幟，在漢江旁進行「閱兵」健走，並大聲播放解放軍歌。這段影片隨即引發韓國網友注意，雖然這群中國人是以「健走愛好者」名義集會，但所有活動形式都仿造中共閱兵，讓韓國網友不禁大罵：「侵門踏戶！」、「穿軍裝已經夠讓人難以接受了，中國人竟然在韓國土地上，用中文演奏軍歌舉行儀式，簡直是駭人聽聞。」、「這國家的人民水準真是太低了，而且還會把我們國家（韓國）當成蠻夷。」

不僅如此，日前在京畿道驪州市舉辦的一場韓中文化交流活動中，其中一個表演項目，竟然是模仿中共閱兵，這讓許多韓國民眾都難以接受，並紛紛譴責主辦單位。事後主辦單位出面道歉並承認錯誤，主辦單位解釋，這次藝術節共有12個中國團體參加，主旨為文化藝術交流，但確實未對表演內容進行詳細的事先審查，最後導致這起事件發生，讓許多韓國民眾感到不悅。

近期韓國反中情緒高漲，最近韓國網路的反中言論，除了質疑中國人帶來犯罪之外，甚至還出現「中國人可能去韓國活摘器官」的謠言。外界分析，中國這幾年快速擴張，加上南韓在經濟上對中國的過度依賴，因此有不少南韓人擔心被中國掐住命脈。



