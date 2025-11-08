韓國怪物女團連3年登台 BABYMONSTER明年初小巨蛋唱2天
本報綜合報導
韓國女團BABYMONSTER連續3年來台灣舉辦演唱會，昨天宣布將於明年1月2日、3日在台北小巨蛋開唱，也是她們首次唱進台北小巨蛋，演唱會門票定於15日全面開賣。
BABYMONSTER以單曲BATTER UP出道，7名成員分別來自韓國、日本與泰國，平均年齡不到20歲，卻以超齡的舞台實力與鮮明個性展現出「次世代怪物新人」的強勢氣勢，並已經在日本千葉、名古屋、東京、神戶以及泰國曼谷開唱。
BABYMONSTER今年10月推出第2張迷你專輯WE GO UP，之後也將公開融合嘻哈、舞曲、搖滾等多種元素的歌曲PSYCHO的MV，尚未公開就掀起許多討論。他們也已經連續2年在台灣開唱，2024年選在台北流行音樂中心、今年則在林口體育館，明年初則會首度唱進台北小巨蛋。
