韓國情慾網紅辣曬「天然H級巨乳」 神秘凸點與駱駝蹄掀暴動

（娛樂中心／綜合報導）南韓近年掀起一波「天然系性感網紅」風潮，IG上爆紅的話題人物「Yonsi（연시）」便是其中之一。她擁有白皙膚色與清秀臉蛋，乍看是鄰家女孩，卻憑藉自然豐滿的曲線與大膽穿搭在短時間內吸引大量粉絲關注，成為社群版面新寵。

Yonsi自稱是「天然 H 罩杯」，身材屬於豐滿型，胸前與臀部線條都十分吸睛。她在社群上多以自然妝容與素淨穿搭亮相，卻時常挑戰貼身或鏤空造型，各種「透視激凸」、「駱駝蹄」和若隱若現的「暈暈」分享給觀眾，展現自信與女性魅力。粉絲笑稱她是「外表清純、內在火辣」的代表人物，貼文一出幾乎都能掀起熱烈討論。

此外，Yonsi曾在貼文中提到自己在大學期間學過中文，也分享多張旅台照片。她透露曾到台北捷運東門站拍照、品嚐牛肉麵等台灣美食，留言中也特別以中文感謝粉絲支持，引來大批台灣網友留言：「歡迎再來玩！」、「真人比照片還正！」，互動相當熱絡。

隨著人氣持續上升，Yonsi目前除了經營個人IG外，也拓展其他平台內容，主打健康性感與自然自信形象。雖然她的作品風格偏向大尺度，但也不乏粉絲認為，她以自然姿態呈現身體曲線，是展現女性自主的一種方式。

