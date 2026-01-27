韓國慘劇為師 周永鴻：藍白莫害台中產業

▲議員周永鴻籲藍白莫政爭，守住台中產業界關稅紅線(圖／周永鴻提供2026.1.27)

[NOWnews今日新聞] 台美貿易談判關稅協議尚未正式進入國會審查，立法院藍白陣營卻傳出將「嚴加審查」並散佈相關爭議訊息。民進黨台中市議會黨團總召周永鴻今（27）日重砲批評，此舉是「未審先判」的政治操作。他舉美國總統川普因韓國國會延宕協議而突襲加稅為例，正告立法院副院長江啟臣應以台中產業為重，制止黨內假訊息，切莫讓台灣步上韓國後塵。

周永鴻指出，美國總統川普於美東時間(26 )日突發布重訊，針對韓國國會遲未批准貿易協議，美方已將韓國汽車、木材及藥品等關稅從15%直接調升至 25%。他警告，韓國「血淋淋的慘劇」就在昨日發生，這對台灣是極大的警示。台中作為工具機、木工機及手工具產業重鎮，多數為毛利微薄的「隱形冠軍」，10% 的關稅差額足以引發企業倒閉潮與失業危機。

廣告 廣告

周永鴻特別點名立法院副院長江啟臣，指其選區（豐原、山城）正是受害最深的手工具核心聚落。江副院長身居高位，理應最了解地方產業生態，卻放任黨籍立委對攸關家鄉命脈的法案進行政治杯葛與抹黑，「令人深感遺憾」。

周永鴻強調，台中傳統產業與中科供應鏈對美依存度極高，一旦美方失去耐心比照「韓國模式」祭出懲罰性關稅，這筆帳鄉親一定會算在藍白多數黨頭上。他正告江啟臣與藍白黨團，應立即將協議列為本會期最優先法案，若因國會怠惰導致加稅，不排除串連台中各大公會與業者北上立法院表達強烈抗議。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

斥資8853萬 霧峰24處災點拚汛期前完工

高二生瘋短影音近視飆800 醫警結構損害

后里木匠兄妹2026新作 11色天然木筷夾住新春好運