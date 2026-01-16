韓國戒嚴令事件「風向」判決出爐 前總統尹錫悅妨害執行拘留一審判刑5年

南韓前總統尹錫悅的戒嚴令事件，涉嫌妨害執行特殊公務、濫用職權妨害他人行使權利等多項罪名成立，一審判處有期徒刑5年。(資料照片) 圖 : 翻攝自視覺中國

[Newtalk新聞] 韓國首爾中央地方法院今天（16日）下午宣判，前總統尹錫悅涉嫌妨害執行特殊公務、濫用職權妨害他人行使權利等多項罪名成立，一審判處有期徒刑5年。這是尹錫悅涉及2024年12月發布戒嚴令相關系列刑事案件中的首個判決，法院認定他動員總統警衛處阻礙調查處執行拘留令，並事後偽造文件及銷毀證據。

法院在直播宣判中指出，尹錫悅未依程序召集全部國務委員討論戒嚴事宜，侵犯其餘委員的審議權利，並指示刪除加密通訊記錄及補製虛假文件。獨立檢察組先前求處10年徒刑，但法院最終判處5年，尹錫悅辯方主張這是政治迫害，已表示將上訴。尹錫悅自2025年1月被拘留以來，以健康為由缺席多場庭審，此案成為衡量其餘內亂相關案件的風向標。

廣告 廣告

尹錫悅於2024年12月3日發布緊急戒嚴令，動員軍警試圖封鎖國會，數小時內被國會議員投票廢止，導致其遭彈劾並於2025年4月被憲法法院罷免總統職務。此後，他面臨8起刑事起訴，包括內亂罪及腐敗指控。檢方認為其行為破壞韓國法治，尹錫悅則否認罪名，稱戒嚴為保護國家免受政治混亂。

尹錫悅目前面臨多起刑事案件，主要源於戒嚴令事件、濫權及腐敗指控。截至2026年1月16日各案最新進度如下：

※ 妨害執行拘留案（妨礙特殊公務執行、濫用職權妨害權利行使）：2026年1月16日一審宣判，判處5年有期徒刑。辯方將上訴。

※ 內亂罪（叛亂首謀、動員軍隊封鎖國會）：檢方求處死刑（韓國實務上未執行死刑近30年），結案辯論已結束，一審預計2026年2月19日宣判。

※ 滅證及偽造公文案（銷毀加密記錄、事後補製戒嚴文件）：併入妨害執行拘留案，已於一審中認定部分罪名成立。

※ 濫用職權及妨害調查案（包括隱瞞海軍陸戰隊員死亡調查）：庭審進行中，檢方求處10年以上監禁，預計2026年上半年宣判。

※ 金建希（尹妻）相關腐敗案（包括股票操縱及收賄）：尹錫悅涉案部分庭審中，夫妻倆均遭拘留，進度與內亂案同步，預計2026年內判決。

※ 其他次要案件（違反競選法、向外媒散布虛假資訊）：合併審理中，尚未進入結案階段，檢方求刑合計可能超過10年。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

尹錫悅遭求處死刑 鄭麗文：賴清德會不會複製尹錫悅路線？

韓國企業爭取菲律賓軍事現代化計畫 專家建議給馬尼拉更優惠方案