韓國投票所選票發光 數萬民眾上街怒吼重選

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（中央社首爾12日綜合外電報導）在韓國地方選舉投票日，李有美（Yoomi Lee，音譯）前往投票時，原本預計快速完成投票，卻赫然發現投票所選票已用罄，使她的行程變成數小時漫長等待，並與選務人員發生爭執。

路透社報導，李有美說：「他們本來就應該準備正確的數量。他們明明知道（預計的）選民人數。」 上週超過90個投票所出現選票短缺，引發公憤，進而引爆韓國自2024年戒嚴危機以來規模最大的政治抗議之一。

現場爆發選民與警方的肢體衝突，陰謀論與選舉舞弊的指控也甚囂塵上。隨著選務機關首長引咎辭職，總統李在明已下令展開調查，並誓言將徹底改革選務流程。

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路透社訪問了受影響投票所的6名選民以及十多位抗議者，訪談結果揭示了這場執政黨本該穩操勝券的選舉，最終卻反而爆發成具破壞性的爭議。

這場風波同時也暴露出，獨立機關中央選舉管理委員會的一連串決策，是如何導致今年所印製的選票數量，竟比往年還要少。

這場混亂發生後兩天內，首爾一座體育場外開始天天聚集大批群眾，有時人數多達4萬人，要求重新舉行選舉。

儘管政壇紛紛要求徹查，但重新選舉很可能會動搖李在明所屬的左翼執政黨共同民主黨（DP）以及保守派在野黨國民力量黨（PPP）在多個關鍵選區的勝選結果。

美國魏斯理女子大學（Wesleyan University）研究韓國民主運動的教授瓊安．趙（Joan Cho）指出：「如果政府的因應措施被外界認為不夠隱當或帶有防衛性，可能會淪為輿論攻擊的箭靶，並削弱公眾對體制的信心。」

不過她也補充說，倘若李在明政府能以透明方式應對，並清楚說明事件經過，反而可能強化公眾信心。（編譯：陳昱婷）1150612