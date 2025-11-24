韓國拍VLOG會觸法？「女生入鏡」秒踩地雷 哈林傻眼：太可怕了

哈林庾澄慶聽到答案都忍不住傻眼。公視提供

藝人王以路、劉伊心、吳承璟、張瑄與時尚達人Duncan（何立德）、彩妝師林凱鈞等人上哈林庾澄慶主持公視益智節目《哈！真相大白了》。節目上一道題目「去韓國逛街拍攝VLOG記錄生活，只要拍到女生就是違法？」掀起眾人熱烈討論，哈林也直問「韓國管得比較嚴嗎？」

這個韓國旅遊知識題，六個來賓們全都答「╳」表示可以拍，劉伊心率先發難說「拍到女生背影、肩膀，應當可以吧？」另位來賓Duncan則認為網紅、路人逛街通常在開放空間拍攝，更說：「這東西成立，各國人都不要去韓國玩了吧？」王以路也直言：「這如果成立就太不友善了吧？韓國這麼推觀光。」

答案揭曉，眾參賽者傻眼！（左起）王以路、張瑄、吳承璟、劉伊心、何以德、林凱鈞。公視提供

沒想到答案一公布竟然是「○」，讓見聞豐富的藝人、達人們全軍覆沒，劉伊心也睜大眼摀嘴說：「真的？」連主持人哈林也直說：「我也無法理解、太可怕了吧？可是我喜歡看到全倒的結局。」引來賓們大笑。

《哈！真相大白了》節目法律專家、律師梁家瑜現場看來賓們反應邊「忍笑」邊解釋到，在臺灣國人可能在意隱私權，但在韓國法律確實較嚴格。她進一步說：「韓國有《性暴力犯罪處罰特例法》，只要你沒經過別人同意去拍到人家，就可能觸法，最重可以處七年以下有期徒刑，或台幣約106萬元以下的罰金。處罰是相當重的，所以要很小心。」

哈林庾澄慶（左４）主持《哈！真相大白了》邀（左起１、２、３）王以路、張瑄、何以德，與（右起３、２、１）劉伊心、吳承璟、林凱鈞上節目。公視提供



