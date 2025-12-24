韓國持股富豪榜曝！三星李在鎔穩坐冠軍

▲韓國企業數據研究所「CEO Score」今（24）日公布韓國持股富豪排行榜，三星電子會長李在鎔不意外地以遙遙領先的優勢蟬聯榜首。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 韓國企業數據研究所「CEO Score」今（24）日公布韓國持股富豪排行榜，三星電子會長李在鎔不意外地以遙遙領先的優勢蟬聯榜首，防彈少年團（BTS）成員智旻、V（金泰亨）、柾國的排名也很高。

根據韓媒《中央日報》報導，韓國上市企業前百大持股富豪的持股總值，在近一年內增加了近70兆韓元，從107兆6314億韓元，躍升至177兆2131億韓元，增幅高達64.6％。三星電子會長李在鎔位居持股富豪榜首，手中持股價值達到23兆3590億韓元，增幅高達94.1％，這主要是因為三星電子、三星物產、三星生命等公司股票的同步大漲。李在鎔的母親、Leeum美術館名譽館長洪羅喜，明年1月2日預計會將其持有的三星物產股份贈與李在鎔，因此李在鎔的持股價值還將進一步上升。

廣告 廣告

持股富豪第二名是金融服務集團Meritz Financial董事長趙正鎬，手中持股價值達到10兆7131億韓元，第3至5名，則由三星家族的3位女性成員佔據，分別是李在鎔母親洪羅喜、新羅酒店社長李富真，以及三星物產社長李敍顯，3人的手中持股價值依序為9兆8202億韓元、8兆8389億韓元、8兆1173億韓元。

值得注意的是，HYBE創辦人房時爀以持股價值4兆1230億韓元位居持股富豪榜第10名。年輕持股富豪也在增加，30歲以下的上市企業持股富豪排行榜中，防彈少年團成員智旻、V、柾國3人並列28名，持有股票市值均為214億韓元。

▲BTS（防彈少年團）成員。（圖／IG@thv）

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台灣遊客成長數破紀錄！韓國外國客創新高 今年有望達1870萬人次

Blackpink進場、濱崎步出局？日本挺台引爆衝突 中國或獎勵韓國

韓國旅遊民眾注意！刷VISA卡遭重複扣款 旅韓達人籲看信用卡帳單