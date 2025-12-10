韓國推出多燃料加注船技術

根據英國航運相關網站引述，韓國慶尚南道統營市的Sun Comprehensive Energy近日宣布，其自主研發的「複合燃料加注船技術」已順利完成專利註冊。這項技術可讓同一艘加注船同時為液化天然氣（LNG）、甲醇、氨、氫等多種新興綠色燃料提供安全加注服務，被視為韓國首例、全球少見的多燃料一體化海上加注解決方案，受到國際航運與港口產業高度關注。

在全球航運邁向二○五○年碳中和目標背景下，各類綠色燃料成為船舶新趨勢，但不同燃料儲存溫度、壓力及安全規範差異很大，迫使港口須分別建設LNG、LPG、氨、氫等獨立設施與專用加注船，成本高昂。

Sun Comprehensive Energy的專利技術，則透過在單艘船上整合多類型儲槽與供給系統，能同時支援多種燃料加注作業，讓港口不必重複投入基礎建設，可大幅降低港區建設成本、船舶建造成本與營運人力需求。

韓國智慧財產局審查結果，這項技術在安全性與效率上皆達成關鍵突破。多燃料儲槽採獨立分隔設計，可避免液化氣體集中與滯留，提高儲存安全性；透過降低蒸發損耗，也能有效提升燃料運輸與加注經濟效益。

由於不同綠色燃料在閥件、管路、泵浦等規格完全不同，能在單艘船上整合多套系統，並確保安全穩定運行，被專家視為技術門檻極高、極難複製。

業界預期，隨著IMO 2050年脫碳路徑推進，多燃料船舶與綠色加注需求將快速成長。複合燃料加注船可廣泛應用於造船廠、港口營運商、國營能源公司及國際船東，並可望納入各國氫能、氨能供應體系與綠色港口建設計畫。