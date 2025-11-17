韓國提議兩韓軍事會談聚焦分界線爭端 下週板門店進行？

南北韓非軍事區--板門店「共同警備區域」(Joint Security Area, JSA) 圖 : 翻攝自38度見行(資料照片)

[Newtalk新聞] 韓國媒體《韓聯社》（YNA）報導，國防部國防政策室長金洪哲（音譯）今日（17日）向北韓軍方提出舉行軍事會談建議，希望討論兩韓軍事分界線（MDL）相關問題，被視為緩解半島近期緊張局勢的重要一步。韓方強調，希望透過會談將聚焦邊界監管、意外衝突預防及非軍事區（DMZ）管理機制，以避免類似越界事件重演。北韓方面尚未回應提議，但韓國官員表示，希望透過持續溝通，盼望盡快實現對話。

背景脈絡顯示，兩韓分界線自1953年朝鮮戰爭停戰協定以來，即為雙方軍事對峙核心。近年來，邊界摩擦頻發，包括2025年4月約十餘名北韓軍士兵越過分界線南下、10月單名北韓軍越界事件，以及8月勞動時發生的警告射擊衝突。這些事件導致雙方互指「挑釁」，加劇非核化談判外軍事對立。韓國總統李在明政府自上任以來，對北韓政策轉向更注重「和解與合作」，主張恢復熱線、緩和緊張，並推動韓朝關係向非核化及經濟交流發展；但內部保守派批評過於軟弱，反而可能助長朝方核武野心。

分析人士指出，兩韓軍事會議的提議是韓國希望藉軍事對話重建信任。韓國智庫直言：「分界線問題若不解決，任何高層峰會都難以推進。」兩韓關係自2018年板門店宣言後一度解凍，卻因疫情及美朝談判停滯再度惡化。韓方透露，若北韓接受，會談可能於下週在板門店舉行，議題涵蓋邊界巡邏規則及聯合調查機制。

